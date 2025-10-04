Konavoski načelnik Božo Lasić naveo je u objavi da je izrazito neugodnu situaciju potencirala crnogorska vojska koja je zabranila fotografiranje i snimanje televizijskim ekipama, ali i svakom ponaosob, no da je ipak uspio napraviti dvije fotografije kao trajni podsjetnik. "Ovakve situacije nam pokazuju da unutar Crne Gore postoje struje koje se nikad nisu pomirile, a ni prihvatile agresorski dio svoje povijesti“, ustvrdio je Lasić.