Digitalna baza nekretnina izazvala kaos: "Baruni i grofovi vuku se po vlasničkim listovima"

"U načelu bi BZP trebao biti dobra stvar, da u jednoj bazi imamo podatke o vlasnicima, posjednicima i nekretninama. Ali da bi se to napravilo kako treba, u bazu bi trebalo upisivati samo podatke koji su identični u katastru i gruntovnici, a odgovaraju stvarnom stanju nekretnina. Kod nas je toga malo, poznato vam je to: na čestici je 100 suvlasnika, ljudi to nisu sređivali. Država je objavila da će raditi nove katastarske izmjere, ali to ide jako sporo. U puno jedinica lokalne samouprave ljudi su imali sređene podatke u katastru, ali ne i u gruntovnici. U zemljišnim knjigama je kaos. A geodetska uprava je uzimala podatke iz katastra o nekretninama ili česticama, a iz gruntovnice su uzimali podatke o vlasnicima. A to nije točno i realno", pojašnjava Auguštan-Pentek.