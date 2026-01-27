Direktor tvrtke lažirao identitet vozača zbog prometnog prekršaja

PU primorsko-goralnska/ilustracija

Policija je kazneno prijavila 48-godišnjaka, odgovornu osobu u tvrtki, jer je dao lažne podatke te je, umjesto da prizna krivicu za prekršaj na području Vrbovskoga i dostavi svoje podatke, izjavio da je prekršaj vozilom tvrtke počinio strani državljanin.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske izvijestili su da je kriminalističkim istraživanjem policajaca iz Vrbovskog nad 48-godišnjim hrvatskim državljaninom utvrđena sumnja u počinjenje kaznenog djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka te sprječavanja dokazivanja.

Sumnjiči se da je kao odgovorna osoba tvrtke s područja Primorsko-goranske županije policiji dostavio lažne podatke tijekom prekršajnog postupka o vozaču vozila u vlasništvu tvrtke.

Iz policije ističu da je 48-godišnjak, s ciljem sprječavanja dokazivanja, policiji izjavio da je vozač, koji je počinio prekršaj u prometu 30. rujna 2025. vozilom njihove tvrtke, strani državljanin, umjesto priznanja krivice i dostave svojih osobnih podataka nakon počinjenja prekršaja.

Osumnjičeni je kazneno prijavljen mjerodavnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku, naveli su iz primorsko-goranske policije.