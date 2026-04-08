Dobra vijest za vozače: Podvožnjak na Slavonskoj otvara se do kraja tjedna

Podvožnjak kod Vjesnikova nebodera na Slavonskoj aveniji trebao bi biti otvoren do kraja ovog tjedna.
Kako su iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine rekli za Jutarnji list, preostalo je još uređenje kolnika, odnosno završetak asfaltiranja, što ne bi trebalo potrajati.
Ministar Branko Bačić ranije je kao rok za otvaranje naveo Uskrs, odnosno 5. travnja, no planovi su pomaknuti zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, nakon oluje koja je krajem ožujka pogodila Zagreb.
Bačić je jučer naglasio da bi podvožnjak na Slavonskoj aveniji, da nije bilo nepovoljnih vremenskih uvjeta, već bio otvoren za promet, ali se njegovo puštanje očekuje uskoro, neovisno o radovima na uklanjanju azbesta.
Najavio je i da bi uklanjanje azbesta iz zgrade Vjesnika trebalo započeti tijekom tjedna, a cijeli postupak neće utjecati na ugovorenu cijenu radova niti značajno produžiti rokove.
