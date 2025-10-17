Dobre vijesti za vukovarske umirovljenike

Nakon povećanja cijena mjesečnih karata Čazmatransa Vukovar za 200 posto, Grad Vukovar odlučio je sufinancirati cijenu karte za umirovljenike starije od 65 godina života, najavio je u petak gradonačelnik Marijan Pavliček.
Oglas
Razumijemo da inflacija čini svoje, ali što je previše, previše je, kazao je Marijan Pavliček dodajući kako je sa 6,5 eura cijena karte za umirovljenike skočila na čak 20 eura.
Pavliček je rekao kako je Grad Vukovar sazvao dvije tribine za umirovljenike starije od 65 godina, korisnike javnog linijskog prijevoza, kako bi upravo umirovljenici odlučili o daljnjem modelu sufinanciranja javnog gradskog prijevoza.
"Ponudili smo dvije mogućnosti. Prva je sufinanciranje mjesečne karte od sedam eura, dok ostatak plaćaju umirovljenici stariji od 65 godina, a druga isplata jednokratne pomoći od 84 eura za umirovljenike sa cenzusom do 650 eura mjesečne mirovine", kazao je.
Velika većina umirovljenika odlučila se glasovanjem za prijedlog da Grad sufinancira kartu sa sedam eura dok ostatak od 13 eura plaćaju umirovljenici.
"Vjerujem da ćemo stabilizacijom gradskih financija uspjeti udio grada u sufinanciranju mjesečne karte povećati, kako bi što manji trošak pao na umirovljenike", poručio je Pavliček.
Do sada je karte za javni gradski prijevoz ovjeravavalo oko 2000 vukovarskih umirovljenika, a Grad je za tu namjenu izdvajao oko 14.000 eura, dok će sada morati izdvajati oko 17.000 eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas