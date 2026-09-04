Oglas

UMRO U ČEKAONICI

DORH pokrenuo izvide o smrti Luke Palatinuša u čakovečkoj bolnici

author
N1info
|
04. ruj. 2026. 17:28
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Luka Palatinuš
eMeđimurje

Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu pokrenulo je izvide o okolnostima smrti 38-godišnjeg poduzetnika Luke Palatinuša, koji je prošlog mjeseca iznenada preminuo u čekaonici hitnog prijema Županijske bolnice Čakovec.

Oglas

Izvide su pokrenuli nakon što su u javnosti objavljene informacije i otvorena pitanja o njegovu liječenju.

Iz DORH-a navode kako će sada prikupljati podatke i obavijesti kako bi utvrdili sve okolnosti slučaja te odlučili postoji li osnova za daljnje postupanje.

Luka umro čekajući na hitnom prijemu

Luka Palatinuš preminuo je u noći 20. kolovoza u čekaonici Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Županijske bolnice Čakovec. Imao je 38 godina, a njegova obitelj tvrdi da je u kratkom razdoblju nekoliko puta tražio liječničku pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima.

Njegov otac Stjepan ranije je ispričao da je Palatinuš posljednje večeri u bolnicu stigao sa suprugom oko 23 sata. Nekoliko sati poslije srušio se u čekaonici.

Obitelj smatra da njegove zdravstvene tegobe nisu bile dovoljno ozbiljno shvaćene. Iz Županijske bolnice Čakovec, međutim, navode da mu je nakon dolaska dodijeljena trijažna kategorija na temelju simptoma koje je naveo te da je pregledan, obrađen i medicinski zbrinut.

Iz bolnice su također priopćili da je tijekom daljnje obrade došlo do njegove iznenadne smrti. Navode da će tvrdnje o komunikaciji i postupanju zaposlenika provjeriti u okviru vlastitog postupka.

Javio se još jedan pacijent čakovečke bolnice

Nakon Palatinuševe smrti javno je istupio i Tomica Horvat iz Nedelišća. Kazao je da mu u čakovečkoj bolnici, gdje je u lipnju zatražio pomoć zbog bolova u prsima, trnjenja ruke, bolova u leđima i visokog tlaka, nisu otkrili ozbiljne srčane probleme.

Nakon obavljenih pretraga pušten je kući, tvrdi Horvat. Tek je pregled u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu doveo do hitne intervencije, tijekom koje su mu ugrađeni stent i dva balona.

Horvat je rekao da ga je upravo Palatinuševa smrt potaknula da javno progovori o vlastitom iskustvu. Smatra da ni njegove tegobe nisu bile dovoljno ozbiljno shvaćene.

Tvrdi da su njegove simptome pripisali stresu te da je pomoć na kraju morao potražiti izvan javnog zdravstvenog sustava.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
bolnica čakovec dorh luka palatinuš čakovečka bolnica županijska bolnica čakovec

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ