'Trideseti avgust'

Drama kod Hvara: Brod ostao bez pogona, remorker iz Ploča juri prema njemu

19. velj. 2026. 17:33
hrabri
Marine traffic

Crnogorski brod 'Trideseti avgust' nalazi se u blizini zapadnog dijela otoka Hvara, a zbog pogoršanja vremenskih uvjeta postoji mogućnost da se približi obali i nasuče

Prema dostupnim informacijama, brod nije u potpunosti ostao bez pogona, no plovi vrlo sporo i uz pojačan oprez, javlja Dalmacija danas.

Podaci servisa MarineTraffic pokazuju da brod ima aktivan pogon, ali je vidljivo da se kreće iznimno malom brzinom. Zbog jačanja juga i rasta valova manevriranje je otežano, a situacija na moru dodatno se prati.

Riječ je o tzv. 'catari', kako se taj tip plovila naziva u Boki kotorskoj – otvorenom manjem trajektu namijenjenom prijevozu vozila i putnika u zatvorenom akvatoriju. Brod inače prometuje na liniji Lepetani – Kamenari.

U pomoć je upućen remorker 'Hrabri', koji iz Ploča dolazi prema poziciji broda. Prema posljednjim informacijama, udaljen je oko jedne nautičke milje. Očekuje se daljnje pogoršanje vremena jer se nevrijeme sa sjevernog Jadrana premješta prema srednjem dijelu, zbog čega se u pomorskom prometu poziva na dodatni oprez.

