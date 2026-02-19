Drama kod Hvara: Brod ostao bez pogona, remorker iz Ploča juri prema njemu

U pomoć je upućen remorker 'Hrabri', koji iz Ploča dolazi prema poziciji broda. Prema posljednjim informacijama, udaljen je oko jedne nautičke milje. Očekuje se daljnje pogoršanje vremena jer se nevrijeme sa sjevernog Jadrana premješta prema srednjem dijelu, zbog čega se u pomorskom prometu poziva na dodatni oprez.