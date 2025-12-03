"Smanjit će se udio šećera pa čak i pektina koji se dodaje legalno kao zgušnjivač međutim on veže vodu i onda se uvijek pitate koliko je vode, šećera i pektina, a koliko je voća, ovako je ova ljestvica podignuta i za nas potrošače je to sjajna vijest", smatra dr. sc. Dario Lasić, voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane.