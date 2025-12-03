Od iduće godine jest ćemo zdravije pekmeze, s više voća, a manje šećera. Mijenjaju se i deklaracije, ali i neki nazivi - Europska unija želi da bolje znamo što kupujemo i jedemo.
Na police trgovina uskoro stižu teglice džemova s više voća! Direktivom Europske unije udio voća u kupovnim džemovima mora se povećati.
Tako umjesto dosadašnjih 350 grama, u kilogramu džema sad mora biti barem 450 grama voća, odnosno 45 posto. Kod ekstra džema umjesto dosadašnjih 450 grama, kilogram mora sadržavati barem 500 grama voća, odnosno 50 posto, piše Dnevnik.hr.
"Smanjit će se udio šećera pa čak i pektina koji se dodaje legalno kao zgušnjivač međutim on veže vodu i onda se uvijek pitate koliko je vode, šećera i pektina, a koliko je voća, ovako je ova ljestvica podignuta i za nas potrošače je to sjajna vijest", smatra dr. sc. Dario Lasić, voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane.
"Što znači da će građani jesti zdravije, kvalitetnije i da neće moći u staklenku staviti puno šećera, nešto vode i mrvicu voća i nazvati to pekmezom ili džemom", pojasnila je europarlamentarka Biljana Borzan.
Ovom direktivom određena su i nova pravila - što se može nazvati džemom, a što marmeladom. Marmelada postaje ''marmelada od citrusa''. Velika razlika između onoga što se nudi u trgovinama. Namaz i pekmez - zvuči slično, ali nije ni približno.
