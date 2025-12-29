Elektrifikacija Jadrolinije: Električni brodovi gradili bi se u hrvatskim brodogradilištima

Jadrolinija je prije tri godine najavila da kreće u elektrifikaciju flote. Predviđena je gradnja triju brodova, koji bi trebali zamijeniti “oldtimere”. Opseg projekta u međuvremenu je proširen, ali nijedan od najavljenih električnih brodova još nije zaplovio Jadranom.
Početkom prosinca župan Šibensko-kninske županije Paško Rakić odustao je od ideje da se putnički brod “Tijat” očuva kao ploveći muzej, navodeći manjak sredstava i mogućnost prodaje broda privatnom sektoru ili udrugama.
“Tijat”, izgrađen prije više od 70 godina u splitskom brodogradilištu kao “Ohrid”, nakon desetljeća plovidbe Jadranom i linija prema šibenskim otocima Prviću i Zlarinu, umirovljen je u srpnju 2023. Nakon umirovljenja tadašnji župan Marko Jelić otkupio je brod od Jadrolinije za 35 tisuća eura s ciljem prenamjene u ploveći muzej, no novi župan od projekta odustaje, piše Klimatski portal.
Jadrolinija i elektrifikacija flote
“Tijat” je jedan od triju najstarijih brodova Jadrolinije koji se razmatraju za zamjenu električnim brodovima, uz “Postiru” i “Premudu”. Jadrolinija elektrifikaciju flote provodi zbog klimatskih politika, strateških dokumenata i sve skupljeg održavanja stare flote.
Godine 2023. pokrenuta je javna nabava za tri električna putnička broda vrijedna oko 45 milijuna eura, namijenjena linijama Mali Lošinj–Susak, Šibenik–Vodice i Suđurađ–Dubrovnik. Natječaj je poništen zbog nedostatka financijskih sredstava, uključujući ona iz NPOO-a.
Iz Jadrolinije poručuju da projekt nije napušten te da se paralelno radi na osiguravanju alternativnih izvora financiranja i razvoju lučke infrastrukture za punjenje brodova. Projekt je uključen u širi razvojni paket koji se priprema u suradnji sa Svjetskom bankom i IFC-om, a cilj je da se novi brodovi, gdje god je moguće, grade u hrvatskim brodogradilištima. Više pročitajte na Klimatskom portalu.
