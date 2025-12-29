Elektrifikacija Jadrolinije: Električni brodovi gradili bi se u hrvatskim brodogradilištima

Iz Jadrolinije poručuju da projekt nije napušten te da se paralelno radi na osiguravanju alternativnih izvora financiranja i razvoju lučke infrastrukture za punjenje brodova. Projekt je uključen u širi razvojni paket koji se priprema u suradnji sa Svjetskom bankom i IFC-om, a cilj je da se novi brodovi, gdje god je moguće, grade u hrvatskim brodogradilištima. Više pročitajte na Klimatskom portalu.