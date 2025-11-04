Oglas

EU priprema novu zabranu: Ostat ćemo bez sastojka iz svakodnevne uporabe?

N1 Info
04. stu. 2025. 07:19
Unsplash/Ilustracija

Birokrati u Europi imaju novu zanimaciju - moraju odlučiti je li etanol štetan za kožu. Grčka smatra da jest. Ako to potvrdi i Komisija, onda ćete morati mijenjati svoja sredstva za čišćenje.

Od etanola možete dobiti rak - mit je to koji žele razbiti Grci pa su pokrenuli zabranu u Europi. Po njihovom ne bi više bilo dezinficiranja ruku kao ni alkohola za čišćenje, prenosi Dnevnik.hr.

Prijedlog je da se alkohol, etanol, proglasi opasnom tvari. Europska agencija za kemikalije mora odlučiti treba li ga zabraniti i zamijeniti sigurnijim sredstvima za čišćenje i dezinfekciju.

Sredstva za čišćenje na bazi alkohola smatraju se sigurnima i odobrena su. Komisija će biti ta koja će donijeti konačnu odluku nakon što znanstvenici kažu svoje.

Tko zna što bi o grčkom prijedlogu mislio Dioniz, njihov bog vina. Nema tog mita ni legende o kojem europski birokrati ne vole raspravljati i pokušati ga srušiti.

etanol europska unija sredstva za čišćenje

