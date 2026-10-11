Europa ih ima više od 500, mi nijednu: Hrvatska planira gradnju četiri energane, evo gdje bi trebale biti

Istaknula je da Hrvatska do 2031. treba imati 11 CGO-a. Pet ih je u funkciji, tri su u izgradnji, za dva se čeka izbor izvođača radova, a Grad Zagreb, u kojem će biti najveći CGO, dobio je lokacijsku dozvolu. Istaknula je da će time biti oko 550.000 tona godišnje goriva iz otpada, znači nus produkta koji će izaći iz CGO-a.