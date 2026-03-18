Europska investicijska banka imenovala Marka Primorca za novog potpredsjednika

EIB u Hrvatskoj posluje još od 1977., pri čemu su ukupna ulaganja u hrvatsko gospodarstvo dosad premašila 11 milijardi eura. Tim izdvajanjima poduprti su svi ključni sektori hrvatskog gospodarstva, od djelovanja u području klime, preko održivog prometa i obnovljivih izvora energije, pa sve do socijalne infrastrukture, a sve u sprezi sa savjetodavnim programima koji su Hrvatskoj pomogli u privlačenju vrijednih ulaganja i dodatnih sredstava EU-a, navodi se u EIB-ovom priopćenju.