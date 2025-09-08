Talijanski brod Moby Drea, koji je prošlog utorka otegljen iz Splita po nalogu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture jer nije imao sve potrebne dokumente da bi se u Brodosplitu s njega uklonili pregradni paneli ispunjeni azbestom, već puna dva dana pluta pred talijanskom lukom Crotona
Protug 75 pri vrhu talijanske čizme
Preciznije, kako nema ni posadu ni pogon, ovaj trajekt je ondje i dalje vezan uz tegljač Protug 75 te s njime kruži morem ispred obale. Evidentno je to da mu talijanske vlasti barem zasad nisu dozvolile ni uplovljavanje u Crotone, ni sidrenje ispred njega.
Da postoji problem oko uplovljavanja u ovu luku, svjedoče dokumenti o angažmanu tegljača, u koje je tportal imao uvid, a u kojima stoji da se ova usluga, plaćena 75 tisuća eura, odnosi samo na prebacivanje broda od Splita do Crotonea 'najkraćom i najsigurnijom rutom po procjeni kapetana'.
Dakle taj posao trebao je odavno biti obavljen.
Moby Drea, trajekt star pedeset godina, trebao je biti na putu za rezalište u Turskoj, no ondje nisu htjeli primiti i brodske pregrade teške oko 350 tona jer su ispunjene s najmanje 150 tona azbesta, opasnog i kancerogenog otpada.
Bilo je ugovoreno da se one prethodno demontiraju u splitskom brodogradilištu i zbrinu putem ovlaštene tvrtke, no izbili su prosvjedi građana i nevladinih udruga, a uskoro im se priključio i gradonačelnik Tomislav Šuta.
Na njegovo inzistiranje i nakon što se premijer Andrej Plenković sastao s ministrima Olegom Butkovićem i Marijom Vučković doneseno je rješenje kojim se zabranjuje skidanje panela i nalaže tegljenje broda iz Hrvatske. To je i učinjeno prošlog utorka, samo nekoliko sati uoči isteka postavljenog roka.
Nedostajao mu jedan dokument
Ispostavilo se da je ovom brodu nedostajao tek jedan dokument, formalna dozvola za 'prekogranični promet' – odnosno uvoz i izvoz – opasnog otpada.
Iz Brodosplita su tvrdili da se radi o administrativnom nasilju jer se jednaki poslovi remonta i skidanje jednakih pregradnih panela ispunjenih azbestom već godinama obavljaju u gotovo svim hrvatskim remontnim brodogradilištima.
