"PRLJAV I VESEO"

FOTO/ Čudo u Zagrebu: Vatrogasci spasili psa iz osam metara dubokog šahta!

28. ožu. 2026. 16:08
Vatrogasna postrojba Zagreb
Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook

Od početka nevremena zagrebački vatrogasci odradili su ukupno 845 intervencija, a putujući s jedne na drugu uspjeli su spasiti i psa koji je pao u osam metara dubok šaht!

Kako su objavili na društvenim mrežama, sretni pas bio je strašno prljav, ali i strašno veseo — uz pomoć užadi sigurno je izvučen, neozlijeđen i predan zabrinutoj vlasnici.

Vatrogasna postrojba Zagreb
Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook

Inače, oko 70% intervencija zagrebačkih vatrogasaca odnosi se na uklanjanje stabala, 25% na uklanjanje dijelova građevinskih objekata, dok se ostatak odnosi na “uobičajene” požare i tehničke intervencije.

Ističu da unatoč velikom broju intervencija i dalje zaprimaju velik broj poziva te mole za razumijevanje jer interveniraju gdje je najpotrebnije, s naglaskom na prometnice, javne objekte i spašavanja.

Građanima su zahvalili na strpljenju i podršci.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
