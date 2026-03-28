FOTO/ Čudo u Zagrebu: Vatrogasci spasili psa iz osam metara dubokog šahta!

Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook

Od početka nevremena zagrebački vatrogasci odradili su ukupno 845 intervencija, a putujući s jedne na drugu uspjeli su spasiti i psa koji je pao u osam metara dubok šaht!

Kako su objavili na društvenim mrežama, sretni pas bio je strašno prljav, ali i strašno veseo — uz pomoć užadi sigurno je izvučen, neozlijeđen i predan zabrinutoj vlasnici.

Inače, oko 70% intervencija zagrebačkih vatrogasaca odnosi se na uklanjanje stabala, 25% na uklanjanje dijelova građevinskih objekata, dok se ostatak odnosi na “uobičajene” požare i tehničke intervencije.

Ističu da unatoč velikom broju intervencija i dalje zaprimaju velik broj poziva te mole za razumijevanje jer interveniraju gdje je najpotrebnije, s naglaskom na prometnice, javne objekte i spašavanja.

Građanima su zahvalili na strpljenju i podršci.