Gomila građevinskog otpada kod Lopuda: "Pod okriljem noći iskrcava se na otvoreno more"

Na otvorenom moru iza otoka Šipan i Lopud, netko je ovih dana na dno mora istovario gomilu građevinskog otpada i namještaj
S ribarskih brodova Hrvatica, Orka, Alga, Lucijeta, Filipa i Albatros javljaju da su u svoj dnevni "ulov" dobili i neugodno iznenađenje koje im je oštetilo ribolovni alat. Gomile armirano-betonskih gromada izvukli su s dna mora, javlja Morski.
- Nije toga bilo, dok se nije počeo renovirati jedan obližnji hotel (podaci poznati redakciji Morskog), ali mislim da hotel nije kriv nego brod koji ne iskrca i plati odvoz otpada, pa je bacao di stigne - kazao je zapovjednik ribarskog broda Hrvatica, Miroslav Jezerčić koji je izrazio sumnju u brod koji bi mogao biti krivac.
Identičnu sumnju potvrdili su Morskom i drugi ribari, a o svemu je, kažu, obaviještena policija i lučka kapetanija Dubrovnik.
Nelegalne radnje u dubrovačkom akvatoriju
- Ovim putem želim upozoriti na nelegalne radnje u dubrovačkom akvatoriju, točnije trokut otok Lopud - Sv. Andrija - rt Gruj otok Mljet. Otpad se pod okriljem noći iskrcava na otvoreno more. Mnogi ribari imaju probleme zbog tog čina - poručuje drugi ribar koji želi ostati anoniman.
- Napravili su ogromnu štetu nama ribarima. Imam informaciju da brod opet dolazi čim se nakupi šute i vrlo je moguće da će opet istu stvar napraviti. Bilo bi lijepo da ga netko spriječi - kaže.
- Svi se ponašaju kao da smo mi ribari najveći kriminalci, nažalost. Ovaj posao radim preko 30 godina i vjerujte mi da mi se gadi i proklinjem dan kad sam na more pošao, što sve se sad radi kontra ribara i mora - poručuje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
