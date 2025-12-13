Oglas

ribari bijesni

Gomila građevinskog otpada kod Lopuda: "Pod okriljem noći iskrcava se na otvoreno more"

author
N1 Info
|
13. pro. 2025. 21:44
građevinski otpad kod lopuda
Morski.hr

Na otvorenom moru iza otoka Šipan i Lopud, netko je ovih dana na dno mora istovario gomilu građevinskog otpada i namještaj

Oglas

S ribarskih brodova Hrvatica, Orka, Alga, Lucijeta, Filipa i Albatros javljaju da su u svoj dnevni "ulov" dobili i neugodno iznenađenje koje im je oštetilo ribolovni alat. Gomile armirano-betonskih gromada izvukli su s dna mora, javlja Morski.

- Nije toga bilo, dok se nije počeo renovirati jedan obližnji hotel (podaci poznati redakciji Morskog), ali mislim da hotel nije kriv nego brod koji ne iskrca i plati odvoz otpada, pa je bacao di stigne - kazao je zapovjednik ribarskog broda Hrvatica, Miroslav Jezerčić koji je izrazio sumnju u brod koji bi mogao biti krivac.

Identičnu sumnju potvrdili su Morskom i drugi ribari, a o svemu je, kažu, obaviještena policija i lučka kapetanija Dubrovnik.

Nelegalne radnje u dubrovačkom akvatoriju

- Ovim putem želim upozoriti na nelegalne radnje u dubrovačkom akvatoriju, točnije trokut otok Lopud - Sv. Andrija - rt Gruj otok Mljet. Otpad se pod okriljem noći iskrcava na otvoreno more. Mnogi ribari imaju probleme zbog tog čina - poručuje drugi ribar koji želi ostati anoniman.

- Napravili su ogromnu štetu nama ribarima. Imam informaciju da brod opet dolazi čim se nakupi šute i vrlo je moguće da će opet istu stvar napraviti. Bilo bi lijepo da ga netko spriječi - kaže.

- Svi se ponašaju kao da smo mi ribari najveći kriminalci, nažalost. Ovaj posao radim preko 30 godina i vjerujte mi da mi se gadi i proklinjem dan kad sam na more pošao, što sve se sad radi kontra ribara i mora - poručuje.

Teme
bacanje otpada u more dubrovački akvatorij građevinski otpad ribari ribarstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ