Grlić Radman: Pokazujemo stabilnost te želju za jačanjem obrane i položaja u svijetu

U Parizu će se potpisati i Akcijski plan za strateško partnerstvo, treći u nizu nakon što su francuski predsjednik Emmanuel Macron i Plenković u Zagrebu 2021. potpisali Sporazum o strateškom partnerstvu kojim je Francuska dala potporu Hrvatskoj u više područja, među ostalima za ulazak u šengenski prostor i u eurozonu, što je Hrvatska ostvarila te za članstvo Hrvatske u OECD-u što tek treba postići.