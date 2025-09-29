Grmoja odgovorio ljevici: Uhvaćeni su s prstima u pekmezu

"Stalno to govore, a još smo tu. Ako ovako nastavimo, imamo potencijal biti prva politička snaga u Hrvatskoj. Uvjeren sam da većina ljudi u Hrvatskoj ne smatra da se možete izjasniti kao žensko ako ste muškarac i da je to nešto normalno. To je isto kao da dođem na Pantovčak i kažem da sam predsjednik Republike iako se nisam ni kandidirao. I to ne znači da se nećemo boriti protiv korupcije jer hoćemo, jednako snažno kao protiv ideologije koja želi uništiti našu djecu. Napadi nas samo potvrđuju kolika panika vlada", zaključio je Nikola Grmoja, kandidat za predsjednika Mosta na unutarstranačkim izborima koji se raspisuju upravo danas, a trenutno nema protukandidata.