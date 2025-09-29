Grmoja odgovorio ljevici: Uhvaćeni su s prstima u pekmezu

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja, u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak komentirao je teme koje okupiraju njegovu stranku posljednjih tjedana.
Od karti seksalica, Chat kontrola pa do ekonomskih i gospodarskih tema, oporbeni zastupnik imao je što za reći.
"Borba protiv pedofilije i zaštita djece se koristi za kontrolu i nadzor kroz Chat kontrol. Tako kod nas nove porezne zakonske formulacije otvaraju prostor za kontrolu i nadzor. Praktički smo svi na udaru, a nema jasne distinkcije da se to ne odnosi na ostale građane za koje Porezna utvrdi da imaju bilo kakve podatke o poreznim prevarama. Zato pozivam građane da se uključe u javnu raspravu", kazao je Grmoja i dodao:
"Žao mi je što smo jedina politička stranka koja o tome priča. Uz medije, svi su pisali. Ali, političke reakcije nema."
Sezonu nakon godišnjih odmora SDP je ipak otvorio s Chat kontrolom.
"O izmjenama nitko nije govorio, a SDP se ukrcao na vlak teme koju smo otvorili u lipnju. No, nitko osim nas još nije reagirao. Muči me pravni dio, ali i dio da se na udaru može naći bilo tko ako ima podatke potrebne Poreznoj. To treba jasno definirati zakonski i mislim da je to mišljenje većine građana - imati pravo na privatnost. Nemoguće je da Porezna dobije veće ovlasti nego policija."
Glasalo se o Palestini, a Most nije potpisao inicijativu jer "ljevica ne želi priznati da je Hamas teroristička organizacija". Ali, javno ljevica to govori. Miro Bulj je pak potpisao to i kazao "ne budimi šuge".
"Ne želim ulaziti u stavove ljudi iz drugih ili moje stranke. Mogu govoriti samo o zaključku, u kojem se ne spominje povratak talaca. Glasao sam za obustavu izvoza oružja Izraelu jer smatram da je pretjerao. Ali, ovaj pokušaj da se sve one koji ne žele glasati o Zaključku koji uopće nije vezan uz priznanje Palestine želi prikazati kao da brane što radi Izrael, uopće ne želim komentirati. Niti branim to, niti branim Hamas, poput ljevice, kojoj nedostaje tema s obzirom da se radničkim i socijalnim pravima više ne bave."
Naglasio je da međunarodni pritisak mora ići prema Izraelu, ali i Hamasu.
"Kad bi Hamas vratio civile, Izrael više ne bi imao razloga raditi što radi. To je jedini put, ali mala Hrvatska to neće riješiti. Imamo svoje probleme i njima se moramo baviti", komentirao je Grmoja.
"Borimo se za hrvatske radnike"
Ljevica optužuje Most da je opsjednut LGBT ljudima i migrantima. Grmoja ima mišljenje o tome.
"Gledam to kao paniku, uhvaćeni su s prstima u pekmezu. Upravo sam ja jedan od ljudi koji ih je uhvatio oko uvođenja tzv. zdravstvenog odgoja u škole, a riječ je o LGBTIQ propagandi. Zamislite, Grad Zagreb financira udruge koje bi trebale lobirati za uvođenje seksualnog odgoja. Dovedu potom transrodnog aktivista iz Švedske, koji govori da treba davati blokatore hormona djeci. Kad su uhvaćeni, onda govore da nemaju veze s njima. Nakon toga su se počeli nespretno vaditi. Što se migranata tiče, mi smo protiv ilegalnih migranata. I borimo se za hrvatske radnike, a to je nešto što ljevica više ne radi."
Odmahuje rukom na kritike da je Most "politički mrtvac".
"Stalno to govore, a još smo tu. Ako ovako nastavimo, imamo potencijal biti prva politička snaga u Hrvatskoj. Uvjeren sam da većina ljudi u Hrvatskoj ne smatra da se možete izjasniti kao žensko ako ste muškarac i da je to nešto normalno. To je isto kao da dođem na Pantovčak i kažem da sam predsjednik Republike iako se nisam ni kandidirao. I to ne znači da se nećemo boriti protiv korupcije jer hoćemo, jednako snažno kao protiv ideologije koja želi uništiti našu djecu. Napadi nas samo potvrđuju kolika panika vlada", zaključio je Nikola Grmoja, kandidat za predsjednika Mosta na unutarstranačkim izborima koji se raspisuju upravo danas, a trenutno nema protukandidata.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare