Ja sam na kroz stanku od dvije minute pokušao navesti pet glavnih grijeha Plenkovićeve Vlade i sad koliko će to doći do građana ne znam, ali je činjenica da predsjednik Vlade i vladajuća većina imaju puno više vremena kreirati narativ, a on je takav da u Hrvatskoj teče med i mlijeko. Ima i pozitivnih stvari, ali ja mislim da je za dugoročan opstanak hrvatske nacije učinjeno niz katastrofalnih grijeha koji će nas u budućnosti koštati", rekao je Grmoja.