Saborski zastupnik Nikola Grmoja (Most) bio je gost N1 studija uživo kod Hrvoja Krešića gdje se osvrnuo na premijerov govor o stanju naciju.
Oglas
"Ovo je jedna nedemokratska forma u kojoj premijer može govoriti sat vremena bez ikakve reakcije. Nije odgovoran samo HDZ za ovakav model, ali oni su ga održali jer on odgovora onima koji su na vlasti.
Ja sam na kroz stanku od dvije minute pokušao navesti pet glavnih grijeha Plenkovićeve Vlade i sad koliko će to doći do građana ne znam, ali je činjenica da predsjednik Vlade i vladajuća većina imaju puno više vremena kreirati narativ, a on je takav da u Hrvatskoj teče med i mlijeko. Ima i pozitivnih stvari, ali ja mislim da je za dugoročan opstanak hrvatske nacije učinjeno niz katastrofalnih grijeha koji će nas u budućnosti koštati", rekao je Grmoja.
Komentirao je i današnju strategiju SDP-a koji se odlučio na masovno kršenje povrede Poslovnika.
"To je jedini model kako možete odgovoriti na ovo što je predsjednik Vlade iznio. To je legitiman način političke borbe", smatra Grmoja.
Osvrnuo se i na predsjednika Ustavnog suda Franu Staničića koji je danas primio odlikovanje od Mađarske. Odgovorio je na pitanje je li to primjereno.
"Ja mislim da je puno manje primjerena činjenica da mi imamo Ustavni sud kojim kadroviraju dvije političke stranke i da je sasvim jasno da je sadašnji predsjednik izabran po volji vladajuće većine", zaključio je Grmoja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas