Habijan: Ja mogu prijeći tu crtu. Očekujem da suci budu najoštriji i dosuđuju maksimalne kazne

Habijan je kazao i da postoje situacije gdje se mjere opreza mogu zamijeniti istražnim zatvorom. "Isto tako jedna mjera koja je osigurana i koju je i ministarstvo i vlada stvorila i napravila normativni okvir, ponovno vlada ga ne primjenjuje, ja ga ne primjenjujem, primjenjuju ga pravosudni dužnosnici. Ponovo sam možda na ovaj način prešao tu crtu, taj Rubikon i ja ga nemam problem prijeći, ako će to doprinijeti tome da ovakvih pojavnosti imamo manje", izjavio je ministar.