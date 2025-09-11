Hoteli iz Hrvatske pridružili se kolektivnoj tužbi protiv Bookinga

"Izjave koje je iznio HOTREC su netočne i mogu dovesti do pogrešnog tumačenja. Presuda Europskog suda nije zaključila da su klauzule o cjenovnom paritetu koje koristi Booking.com protukonkurentske niti da utječu na tržišno natjecanje (...). Stoga ova presuda ne otvara prostor za zahtjeve za naknadu štete, a mi ćemo i dalje, ako bude potrebno, pred sudom dokazivati da klauzule o paritetu nemaju protukonkurentski učinak", napisali su tada u svojem reagiranju s Booking.coma.