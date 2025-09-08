Propali Xuex
Još se ne zna koliko je točno ulagača ostalo bez novca na propaloj digitalnoj plaftormi. Policija pokrenula istragu
Njihova web-stranica je zamrznuta, a korisnici ne mogu povući novac
Propala je još jedna prevarantska platforma koja se temelji na piramidalnoj shemi ulaganja, a u koju je bilo uključeno na tisuće Hrvata, zbog čega su mnogi ostali bez uloženog novca, a neki i bez ušteđevine. Riječ je o digitalnoj platformi za ulaganja u kriptovalute Xuex koja se urušila u petak navečer, a prije toga urušila se u Albaniji i Srbiji. Njihova web-stranica je zamrznuta, a korisnici ne mogu povući novac. Koliki je stvaran broj prevarenih građana Hrvatske, zasad nije službeno poznato, ali zna se da je među njima veliki broj ljudi s područja Slavonije, piše Novi list.
Još jedan dokaz
Platforma za ulaganja u kriptovalute Xuex u vlasništvu je EG Investment Groupa, a od subote je pod nadzorom financijskih institucija pa dok traje nadzor nije moguće podizati uloženi novac, a nadzor bi, prema njihovim riječima, trebao trajati deset mjeseci. U Xuexu kažu da nisu radili ništa protuzakonito te da nema razloga za brigu.
Za ulaganje je bilo potrebno instalirati aplikaciju Xuex, posjedovati Revolut bankovnu karticu i otvoriti račun na Telegramu, a uplate su iznosile od 1.000 eura na više. No, već dan nakon što se stranica urušila korisnicima su u Telegram grupu počele stizati poruke da se priključe novoj platformi SKLCOIN kako bi spasili uloženi novac, što stručnjaci za internet smatraju direktnim dokazom prevare. Čak im je poruku poslala već treća platforma 133EX koja korisnicima nudi subvencije, ali nakon što uplate početni iznos. Stručnjaci također upozoravaju na još jedan dokaz prevare, a taj je što platforma pokazuje navodno suosjećanje zbog nastale situacije pa korisnicima savjetuje da jave drugim članovima da ne uplaćuju novac.
"Tijekom ovog teškog razdoblja, nakon detaljnih razgovora s vodstvom grupe i burzom 133 EX, donijeli smo jednoglasnu odluku: svi članovi koji su pretrpjeli financijske gubitke na Xuexu, molimo vas da pošaljete snimku zaslona vašeg Xuex stanja Mia. Uz vaše redovne nagrade, osigurat ćemo dodatnih 15 posto subvencija na vaš saldo. Dragi prijatelji, ovo je više od obične naknade; to predstavlja našu predanost vama od strane GS Grupe. Uz vas smo, suočavamo se s izazovima i zajedno prevladavamo poteškoće", poruka je koju su hrvatski korisnici dobili od Xeuxa na Telegram grupi.
Čak je i čovjek koji se predstavlja kao Leo Smith, jedan od voditelja platforme, izgleda izmišljen. Za sebe kaže da je doktor financija i bivši potpredsjednik Međunarodnog monetarnog fonda, no takva funkcija u MMF-u ne postoji, a podatci o njemu ne postoje ni na Googlu.
Xuex je zadnjih nekoliko mjeseci postala jako popularna platforma za ulaganja u kriptovalute zbog lake zarade, jer se onima koji su među prvima uplatili novac već nakon mjesec do dva dana zaista isplaćuje uloženo s kamatom. No, radi se o standardnoj piramidalnoj prevari koja funcionira na principu tzv. Ponzijeve sheme, a dobila je ime po talijanskom prevarantu Charlesu A. Ponziju koji je 20-ih godina prošloga stoljeća uspješno provodio takvu investicijsku prijevaru u SAD-u.
Naime, uplaćenim novcem ne kupuju se nikakve kriptovalute ni dionice, nego se od uplata korisnika isplaćuje novac onima koji su u piramidalnu shemu ušli prije. Dok god raste broj novih članova, po mogućnosti velikom brzinom, shema funkcionira, a kad prestane "dotok" novih članova i njihovih uplata, nema se odakle isplaćivati novac korisnicima i platforma se urušava, a vlasnici platforme to nikada neće priznati, nego čak potiču korisnike na ulaganja u nove prevare. Što je najgore, ljudi na to nasjedaju. Osim toga, svaki ulagatelj koji dovede novog člana, koji će također ulagati, dobiva benefite pa mu je u interesu u shemu uvući što više ljudi.
Policijska istraga
Kad prikupe dovoljno novca, odnosno dovoljan broj korisnika koji ulažu, "investitori" jednostavno nestanu i u većem broju slučajeva otvore novu platformu s novim imenom, a sve transakcije obavljaju preko kripto novčanika kojemu je teško ući u trag.
Građane je na ovu platformu nedavno upozorio hrvatski financijski edukator i profesor matematike Toni Milun koji kaže da su ovakve prevare sve češće te da na takve stvari najčešće nasjedaju oni koji ne vjeruju ni bankama (pa drže novac doma), ni državi (ne ulažu u narodne obveznice ni trezorske zapise) kao ni u ulaganje u fondove jer kažu da su to sve prevare.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da policija u konkretnom slučaju počinje s kriminalističkim istraživanjem. Dodao je i da policija zbog prevara u kojima ima i međunarodnog elementa stalno upozorava građane da ne nasjedaju na nerealne ponude i prevarna ponašanja.
Upozorenje stručnjaka
Stručnjaci za kibernetički kriminal mjesecima su upozoravali da je Xuex dio sofisticirane mreže povezane s balkanskim centrima za prevare, a riječ je o međunarodnoj prevari koja je prema stranim izvješćima zahvatila velik dio jugoistočne Europe, a bugarska vlada je stranicu Xuex.top stavila na svoj službeni portal kibernetičkog kriminala kao investicijsku prijevaru. Europol i Eurojust prethodnih su godina uspjeli razbiti nekoliko balkanskih mreža za prijevare kriptovalutama koje su djelovale iz pozivnih centara u Bugarskoj, Srbiji i Cipru. Prema izvješćima lokalnih medija, doznalo se da je samo iz pozivnih centara u Beogradu prevareno više od 100.000 ljudi za više od 7 milijardi dolara! Osim u jugoistočnoj Europi, Xuex je, prema saznanjima novozelandskog regulatornog tijela, prevario i korisnike u Aziji i Africi za desetke milijuna dolara putem srodne platforme Txex.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare