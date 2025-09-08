Još se ne zna koliko je točno ulagača ostalo bez novca na propaloj digitalnoj plaftormi. Policija pokrenula istragu

Propala je još jedna prevarantska platforma koja se temelji na piramidalnoj shemi ulaganja, a u koju je bilo uključeno na tisuće Hrvata, zbog čega su mnogi ostali bez uloženog novca, a neki i bez ušteđevine. Riječ je o digitalnoj platformi za ulaganja u kriptovalute Xuex koja se urušila u petak navečer, a prije toga urušila se u Albaniji i Srbiji. Njihova web-stranica je zamrznuta, a korisnici ne mogu povući novac. Koliki je stvaran broj prevarenih građana Hrvatske, zasad nije službeno poznato, ali zna se da je među njima veliki broj ljudi s područja Slavonije, piše Novi list.