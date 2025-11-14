Idući tjedan ePorezna i mPorezna neće biti dostupne građanima

Tako će putem sustava ePorezna i mPorezna biti nedostupne usluge unutar sustava eGrađani, zatim uvid u stanje porezno knjigovodstvene kartice te kreiranje bar koda za elektroničko plaćanje poreznog duga, pa predaja zahtjeva za preknjiženje i povrat preplaćenih sredstava na porezno knjigovodstvenoj kartici te svih ostalih zahtjeva, izdavanje potvrda, predaja zahtjeva za izdavanje Porezne kartice, kao i prijava poslovnih prostora u fiskalizaciju.