IFC do 2030. u Hrvatskoj planira uložiti do milijardu dolara

Izjavila je da je ova godina izuzetno pozitivna za Zagrebačku burzu, uz porast prometa za oko 80 posto, a vrijednosti indeksa za 30 i više posto u odnosu na lani. Tako, u odnosu na svjetske trendove, hrvatsko tržište kapitala ima bolje rezultate, pri čemu je prisutan i značajan priljev malih ulagača, kazala je Gažić.