HRVATSKI APSURDI
Imaju li djeca branitelja prednost pri zapošljavanju? Mogu li to pravo koristiti i s 40 ili 50 godina?
Nakon što je zbog proceduralne pogreške poništen natječaj za ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, ponovno se otvorilo pitanje prava prednosti pri zapošljavanju djece hrvatskih branitelja.
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Naime, u natječaju nije bila navedena zakonska odredba o pravu prednosti pri zapošljavanju, što je obvezan dio dokumentacije prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Zbog toga je natječaj morao biti poništen i ponovno raspisan.
Kada je riječ o izboru ravnatelja ili drugih dužnosnika na mandat, pravo prednosti ne znači automatsko imenovanje. Odluka se donosi i na temelju procjene programa rada, stručnosti i drugih kriterija, pa prednost dolazi u obzir tek ako su kandidati ocijenjeni jednako i svi ispunjavaju uvjete natječaja.
Za status djeteta branitelja nije bitna starost
Zanimljivo je da zakon ne propisuje dobnu granicu za ostvarivanje tog prava. To znači da se na status djeteta branitelja može pozvati i osoba od 40, 50 ili više godina, pod uvjetom da pripada zakonom propisanoj kategoriji i ispunjava ostale uvjete.
U praksi ipak nisu sva djeca branitelja u istom položaju. Zakon razlikuje djecu poginulih i nestalih branitelja, djecu dragovoljaca te djecu branitelja koji su sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru. Za neke skupine potrebni su i dodatni uvjeti, poput statusa nezaposlene osobe ili korištenja određenih socijalnih naknada, piše Slobodna Dalmacija.
Koje još prednosti imaju djeca branitelja?
Pravo prednosti vrijedi isključivo "pod jednakim uvjetima“, što je često predmet sporova i različitih tumačenja. Ako kandidat bez braniteljskog statusa ostvari bolji rezultat prema kriterijima natječaja, prednost ne znači automatski da će biti izabran kandidat koji ima braniteljski status.
Osim pri zapošljavanju, djeca hrvatskih branitelja mogu ostvariti i druge pogodnosti, među kojima su dodatni bodovi pri upisu u srednje škole i na fakultete, stipendije, prednost pri smještaju u studentske domove, subvencije za obrazovanje te određeni oblici socijalne i stambene potpore.
Dok kritičari smatraju da takve odredbe narušavaju načelo jednakih prilika, braniteljske udruge i Ministarstvo hrvatskih branitelja ističu da je riječ o obliku društvenog priznanja za doprinos i žrtvu branitelja te njihovih obitelji.
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