Iva Rinčić donijela niz kadrovskih odluka

Nakon što je u listopadu prošle godine smijenila članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka, a potom i svih školskih odbora riječkih osnovnih škola, gradonačelnica Iva Rinčić sada je to učinila i s predstavnicima osnivača u preostale dvije gradske predškolske ustanove, dječjim vrtićima More i Sušak, ali i u nizu drugih gradskih ustanova.