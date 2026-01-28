Iva Rinčić donijela niz kadrovskih odluka

Do promjena je došlo u dječjim vrtićima More i Sušak, Domu mladih, Centru za pružanje usluga u zajednici Tić, bolnici Lopača i vatrogasnoj zajednici.
Promjene u gradskim vrtićima, školskim odborima...
Nakon što je u listopadu prošle godine smijenila članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka, a potom i svih školskih odbora riječkih osnovnih škola, gradonačelnica Iva Rinčić sada je to učinila i s predstavnicima osnivača u preostale dvije gradske predškolske ustanove, dječjim vrtićima More i Sušak, ali i u nizu drugih gradskih ustanova.
Tako su od jučer u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića More umjesto Astrid Massari, Ljiljane Cvjetović i Svjetlane Mazaroli-Jurišić imenovane Branka Zemunik, Izabela Lasan te Barbara Krpan Fućak, a u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sušak umjesto Tanije Čaušević, Daria Jemrića i Ljubice Zec imenovane su Danica Milaković, Gordana Marković i Dijana Ivanišević, javlja Novi list.
Smjene i u Domu mladih te Centru za pružanje usluga
Smjena predstavnika Grada Rijeke, odnosno osnivača, nije zaobišla ni Dom mladih te Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka. U Upravnom vijeću Doma mladih kao predstavnici osnivača umjesto Ozrena Gruičića i Ane Kola Udvardi imenovani su Bojan Kurelić i Lucio Slama, a u Centru Tić Jasnu Kalanj, Teu Čorak i Željka Ševerdiju zamijenit će Ivana Frančula Modrčin, Toni Buterin i Kristina Bakula.
Psihijatrijska bolnica Lopača
Gradonačelnica je jučer razriješila dužnosti i dosadašnjeg predsjednika Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Lopača te članove Upravnog vijeća iz reda osnivača. Tako je na mjesto dosadašnjeg predsjednika izv. prof. dr. Aleksandra Buloga došao Kristijan Zulle, a smijenjene su članice Upravnog vijeća Danijela Bradamante i Anita Krištofić. Njih će zamijeniti Ani Dropulić i dr. sc. Inga Kavazović.
Rinčić je jučer imenovala i novog predstavnika Grada Rijeke u Skupštini Gradske vatrogasne zajednice Rijeka. Naime, na to je mjesto umjesto Jasne Grgurić Malović imenovan Marko Krmpotić.
