POLITIČKI POTEZI
Anušić: Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji
Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu ispraćen s državnim i vojnim počastima, najavio je ministar obrane Ivan Anušić, poručivši da takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu jasno pokazuje smjer srbijanske politike.
"Sada je na potezu Europska komisija, na potezu je svjetska politika i europska politika i, naravno, hrvatska politika koja će donijeti odluku i povući svoje poteze koji su sukladni hrvatskoj politici", rekao je Anušić nakon potpisivanja Ugovora o nadogradnji borbenog komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
Ocijenjuje da je cijeli svijet ponovno mogao vidjeti "pravo lice Srbije" nakon Mladićeva ispraćaja u Beogradu, koji je u ponedjeljak pokopan u obiteljskoj grobnici na Topčiderskom groblju uz crkveni obred i vojne počasti. Među tisućama ljudi u pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade te politički vrh Republike Srpske.
Mladić je pravomoćno osuđen na doživotni zatvor za genocid počinjen u Srebrenici te za niz ratnih zločina tijekom rata u Bosni i Hercegovini, među kojima su progon i prisilno premještanje Bošnjaka i Hrvata, teroriziranje civila tijekom opsade Sarajeva te uzimanje pripadnika UN-a za taoce.
Anušić je podsjetio da je Mladić počinio ratne zločine i u Hrvatskoj i BiH, istaknuvši da je u Srebrenici počinjen genocid zbog kojeg je osuđen.
"Takvom čovjeku davati državne i vojne počasti na razini koju je dala Srbija jasno usmjerava i jasno pokazuje kakva je politika Srbije i kakva će biti u budućnosti", kazao je.
"Ne treba brzati s odlukama"
Anušić nije precizirao kakve bi konkretne političke poteze Hrvatska mogla povući prema Srbiji, istaknuvši da s odlukama ne treba brzati.
"Treba dobro razmisliti hladne glave, odlučiti što će biti najučinkovitije i tu odluku donijeti", rekao je.
Na pitanje o prijedlogu Možemo! da se Hrvatski sabor odredi prema pregovorima Srbije i Europske unije, nakon što je predsjednik Sabora Gordan Jandroković odbio taj prijedlog, Anušić je rekao da u Vladi o toj temi još nisu razgovarali.
Istaknuo je da Hrvatski sabor zasebno djeluje kao predstavničko tijelo te da će se određeni potezi i odluke donijeti kada se usuglase stavovi Sabora, Vlade i predsjednika Republike.
"Srbiju i Republiku Srpsku stavljam u isti koš"
Govoreći o sudjelovanju političkog vrha Republike Srpske na Mladićevu ispraćaju, Anušić je rekao da Srbiju i Republiku Srpsku, kada je riječ o Mladiću i politici koju predstavljaju, "stavlja u isti koš". Kazao je da Republiku Srpsku i Srbiju povezuje isti politički narativ te ocijenio da ih obilježavaju ista prošlost i sadašnjost, dok je njihov budući politički smjer neizvjestan.
Anušić smatra da prema Srbiji i Republici Srpskoj treba djelovati preventivno, kako bi se potencijalni problemi spriječili, a ne tek naknadno rješavali.
"Ne samo gasiti nastali problem kad on nastane, nego preventivno djelovati da taj problem ne bi nastao", poručio je, upozorivši da bi problemi koji se ne spriječe na vrijeme kasnije mogli biti puno teži za rješavanje.
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