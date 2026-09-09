Anušić: Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji

Govoreći o sudjelovanju političkog vrha Republike Srpske na Mladićevu ispraćaju, Anušić je rekao da Srbiju i Republiku Srpsku, kada je riječ o Mladiću i politici koju predstavljaju, "stavlja u isti koš". Kazao je da Republiku Srpsku i Srbiju povezuje isti politički narativ te ocijenio da ih obilježavaju ista prošlost i sadašnjost, dok je njihov budući politički smjer neizvjestan.