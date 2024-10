Plenković: Malo mi je smiješno gledati Milanovića kao korisnog idiota u interesu Rusije

Podijeli :

Održao se sastanak na vrhu Berlinskog procesa, na kojem je u Berlinu sudjelovao i premijer Andrej Plenković.

Nakon sastanka, premijer Andrej Plenković dao je izjavu medije. Na njemu se raspravljalo o procesu proširenja Europske unija, kao što su potpisani razni dokumenti o jačanju regionalne suradnje i dobrosusjedskih odnosa. Pohvalio je skup “jer se na njemu raspravljalo o temama koje su bitne za jugoistok Europe, ponajprije u smislu trgovinskih procesa”.

Zahtjev oporbe za provjerom izjava

Prošlo je deset godina od pokretanja Berlinskog procesa, ali od onda nijedna zemlja zapadnog Balkana nije ušla u EU.

“Njegov cilj je poboljšati međusobnu suradnju, putovanja s osobnim iskaznicama, regionalno tržište, ogroman novac koji EU daje za rast zapadnog Balkana… Napredak je više nego očit, a to se vide i po recentnim odlukama, poput otvaranja pregovora s Bosnom i Hercegovinom”, kazao je Pleković.

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnosti poslao je zahtjev da se provjere optužbe ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana na račun predsjednika Zorana Milanovića, kroz koje je ustvrdio da provodi prorusku politiku i da mu Rusi plaćaju kampanju.

“Zanimljivo da oporba nikad nije tražila da se provjere sve laži koje je iznio Milanović. Godinama je u eter govorio o temu da smo veleizdajnici, da zastupamo neće tuđe interese, briselske interese… i nijednom nisam čuo oporbu da je pokrenula inicijativu za provjeru tih navoda. Optužio je HDZ da je nacistička stranka i to se nije išlo provjeravati. U čijem interesu je Milanović bio protiv da on osobno sudjeluje u inicijativi Tri mora, koju je pokrenula predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. On ne želi čuti za nju. Što radi? Slabi je. U čiju korist? U korist onoga tko je protiv te inicijative, a nije u njoj. To je Rusija”, naglasio je Plenković pa nastavio:

“Za čiju korist je spriječiti proširenje NATO-a? Vjerojatno Rusije, ako su joj susjedi Švedska i Finska. On je valjda jedini europski lider koji se nijednom nije sastao sa Zelenskim u tri godine. Nijednom nije otišao u Kijev. Nijednom nije ništa napravio za Ukrajinu. Govori da joj treba pomoći, ali ne mi, ne Milanovićeva Hrvatska. Moramo se zapitati čija je to politika, kome na korist? Hrvatskoj sigurno ne. Lažno predstavljanje da time štiti hrvatske nacionalne interese? Kako? Slabeći hrvatsku poziciju u EU i NATO-u? Legitimno je da se nakon toliko primjera… a usput, ne priznaje datum Dana državnosti. Dajte mi jedan primjer gdje predsjednik ne priznaje Dan državnosti i ne čestita ga građanima. Kad se pokrene inicijativa za sve to i kad se utvrdi zašto provodi politiku koja odgovara proruskim stavovima, onda možemo propitivati druge stavove.”

Na kraju je istaknuo da politika Zorana Milanovića nije na korist Hrvatske, u vanjskopolitičkom smislu. Prozvao je i medije jer propituju što Milanović radi, ali samo ako ide kontra Vlade.

“Uostalom, malo mi ga je smiješno gledati kao korisnog idiota u interesu Rusije. To nije hrvatska vanjska politika ni hrvatski državni interes”, zaključio je Andrej Plenković.

