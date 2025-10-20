Caput izbačen
Josip Ostrogović ostao jedini kandidat za predsjednika riječkog HDZ-a
Središnje izborno povjerenstvo HDZ-a poništilo je kandidaturu Deana Caputa na osnovi žalbe koju je podnio Ostrogović.
Iako su Gradskom izbornom povjerenstvu riječkog HDZ-a dostavljene dvije kandidature za predsjednika, u nedjelju, 26. listopada, na glasačkom listiću bit će samo jedno ime – aktualnog predsjednika Josipa Ostrogovića. Zato što je Središnje izborno povjerenstvo HDZ-a poništilo kandidaturu Deana Caputa koji mu je trebao biti protukandidat, a na osnovi žalbe koju je podnio Ostrogović. Ono što je u cijeloj priči u najmanju ruku čudno je činjenica da je Ostrogović najprije uložio žalbu Gradskom izbornom povjerenstvu, koja je odbijena, pa je njegovu žalbu odbilo Županijsko izborno povjerenstvo. Na kraju je ona pala na plodno tlo Središnjeg izbornog povjerenstva koje je ocijenilo da Caputova kandidatura nije valjana. Dean Caput nije se htio detaljno osvrtati na odluku, već je izjavio da nema komentara budući da nije dobio Odluku Središnjeg izbornog povjerenstva, piše Novi list.
Osnovana žalba
Nakon što su prije osam dana oba kandidata potvrdila da su predali sve potrebno za kandidaturu, Gradsko izborno povjerenstvo trebalo je službeno objaviti da je to tako i da će riječki HDZ-ovci imati praznik demokracije jer će na izborima zaista imati i izbor. No, 13. listopada ove godine ništa nije objavljeno, a iz odluke Središnjeg izbornog povjerenstva je jasno zašto. Naime, Ostrogović je 16. listopada 2025. godine uputio žalbu Središnjem izbornom povjerenstvu na Odluku Gradskog izbornog povjerenstva od 14. listopada 2025. godine koje je odbilo njegov prigovor na Caputovu kandidaturu. Nakon toga Ostrogović je napisao žalbu Županijskom izbornom povjerenstvu zbog nepravilnosti u postupku provođenja unutarstranačkih izbora.
Središnje izborno povjerenstvo navelo je da je uvidom u dokumentaciju vezanu za prigovor i odlučivanje Gradskog izbornog povjerenstva u prvom stupnju, kao i dokumentaciju vezanu uz žalbu te očitovanje pojedinih članova Gradskog izbornog povjerenstva, stajalište Josipa Ostrogovića iz žalbe osnovano.
– Naime, iz priložene dokumentacije se ne može jasno i nedvojbeno utvrditi da je Dean Caput u propisanom roku i na propisan način uz dovoljan broj potpisa potpore svojoj kandidaturi za predsjednika GO-a HDZ-a Grada Rijeke istu dostavio Gradskom izbornom povjerenstvu. Priložena potvrda o preuzimanju njegove kandidature potpisana je samo od predsjednika GIP-a, a dok većina članova GIP-a tvrde da nisu bili obaviješteni niti pozvani na preuzimanje kandidature 11. listopada 2025. godine, niti su imali uvid u broj priloženih potpisa potpore kandidaturi sve do sjednice GIP-a 14. listopada 2025. godine, navode u Središnjem izbornom povjerenstvu.
Jedan član, jedan glas
Dalje navode da sve to upućuje na neuobičajeno i nepropisno postupanje protivno načelu transparentnosti kandidacijskog postupka koji mora biti otvoren, prvenstveno za sve članove GIP-a, a potom i za šire članstvo HDZ-a, te nije u duhu Pravilnika o unutarstranačkim izborima. I onda Središnje izborno povjerenstvo 18. listopada 2025. godine donosi odluku u kojoj su navedene tri točke. Prva je da se usvaja kao osnovana žalba Josipa Ostrogovića, druga da se djelomično poništava Odluka o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor predsjednika i potpredsjednika Gradske organizacije HDZ-a Grada Rijeke od 14. listopada 2025. godine i to tako da se iz te Odluke brišu kandidature Deana Caputa (146 potpisa potpore), Miljenka Kovačevića (197 potpisa potpore), Ilije Pavlovića (187 potpisa potpore) i Filipe Capan (164 potpisa potpore), dok je u trećoj točki navedeno da je odluka Središnjeg izbornog povjerenstva konačna. Budući da je Gradskom izbornom povjerenstvu naloženo da donese Odluku o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura i posljedično time utvrdi novu listu kandidata za izbor predsjednika i potpredsjednika, jasno je da to znači da će na glasačkom listiću biti samo ime Josipa Ostrogovića. I tako je operacionalizirano ono što su neki tvrdili od početka – volja je najvišeg vrha stranke da se u Rijeci, kao i ostalim organizacijama HDZ-a, nastoji provesti demokratsko načelo jedan član, jedan glas, ali i najviši demokratski standard – jedan kandidat.
Središnje izborno povjerenstvo ukazalo je i na odredbe članka 50. stavka 1. Pravilnika o unutarstranačkim izborima HDZ-a kojima je propisano da će izborno povjerenstvo provjeriti ispravnost potpisa potpore svakom od kandidata te ih najkasnije u roku od 48 sati od isteka roka za zaprimanje kandidatura javno objaviti.
Transparentnost
– GIP je Odluku o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor predsjednika i potpredsjednika GO-a HDZ-a Grada Rijeke donio na svojoj sjednici tek 14. listopada 2025. godine čime je prekoračen propisani rok što je također nepravilnost koja narušava transparentnost postupka, navodi se u Odluci. Samo nije jasno kako to da takvom pogreškom Gradskog izbornog povjerenstva nije kompromitiran cijeli kandidacijski postupak i zbog čega nije naloženo da sve krene od početka, već netransparentnost postupka vrijedi za Caputa, ali ne i za Ostrogovića.
Ostrogović: Riječki HDZ postao je bolji i aktivniji
Kandidat za predsjednika riječkoga HDZ-a Josip Ostrogović naglašava da demokracija podrazumijeva poštivanje pravila i procedura.
– HDZ u nazivu ima demokraciju i mišljenja sam da se u unutarstranačkim izborima u HDZ-u ne smiju događati ni tolerirati »kaubojska« postupanja prilikom kandidature. Uvjeren sam da bih dobio izbore za predsjednika GO HDZ-a grada Rijeke i da je kandidatura protukandidata bila valjana, kao i da mi je protukandidat bio bilo koji drugi član gradske organizacije. Taj stav crpim iz dubokog uvjerenja da sam riječku gradsku organizaciju vodio dobro i da je pod mojim vodstvom HDZ postao bolji, aktivniji, da je postao prepoznatljiv i jasan oponent SDP-u.
HDZ je najjača i najozbiljnija politička stranka u gradu Rijeci. Pobjednici smo izbora za Mjesne odbore. U Gradskom vijeću pojedinačno kao stranka imamo najviše mandata, u prošlom sazivu smo podnosili nebrojeno amandmana, u raspravama se oštro suprotstavljali lošim odlukama SDP-a, ukazivali na loše vođenje gradskih tvrtki u nebrojeno javnih nastupa i objava. Osobno sam se izložio ukazivanjem na nedopušteno i nezakonito pogodovanje SDP-ovom tajkunu Mirku Pavičiću koji je na gradskoj imovini ostvarivao ekstraprofite kojima su se npr. mogli izgraditi nedostajući vrtićki kapaciteti ili podignuti plaće zaposlenika. Time sam dobio još veću podršku članova HDZ-a kao i građana Rijeke, izjavio je Ostrogović.
On najavljuje da će u sljedećem mandatu modernizirati, unaprijediti i osnažiti riječki HDZ te ga pripremiti za konačno preuzimanje vlasti u gradu Rijeci, odnosno onemogućiti SDP-u da se ponovno vrati na vlast u Gradu.
– Moj program za sljedeći mandat se nalazi u imenu stranke. Riječki HDZ treba biti demokratski, otvoren novim i mladim članovima koji donose novu energiju i snagu. Riječki HDZ također treba biti, a to će vjerujte mi i biti tako, skladna zajednica koja ujedinjuje nove, mlade članove i utemeljitelje s ciljem da konačno zaplavimo Rijeku. Nakon toliko ulaganja Vlade RH pod vodstvom Andreja Plenkovića u Rijeku, jasno je da Gradski odbor mora svojim radom pokazati da možemo i želimo preuzeti odgovornost za vođenje našeg grada, zaključio je Ostrogović.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare