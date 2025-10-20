Josip Ostrogović ostao jedini kandidat za predsjednika riječkog HDZ-a

Dalje navode da sve to upućuje na neuobičajeno i nepropisno postupanje protivno načelu transparentnosti kandidacijskog postupka koji mora biti otvoren, prvenstveno za sve članove GIP-a, a potom i za šire članstvo HDZ-a, te nije u duhu Pravilnika o unutarstranačkim izborima. I onda Središnje izborno povjerenstvo 18. listopada 2025. godine donosi odluku u kojoj su navedene tri točke. Prva je da se usvaja kao osnovana žalba Josipa Ostrogovića, druga da se djelomično poništava Odluka o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor predsjednika i potpredsjednika Gradske organizacije HDZ-a Grada Rijeke od 14. listopada 2025. godine i to tako da se iz te Odluke brišu kandidature Deana Caputa (146 potpisa potpore), Miljenka Kovačevića (197 potpisa potpore), Ilije Pavlovića (187 potpisa potpore) i Filipe Capan (164 potpisa potpore), dok je u trećoj točki navedeno da je odluka Središnjeg izbornog povjerenstva konačna. Budući da je Gradskom izbornom povjerenstvu naloženo da donese Odluku o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura i posljedično time utvrdi novu listu kandidata za izbor predsjednika i potpredsjednika, jasno je da to znači da će na glasačkom listiću biti samo ime Josipa Ostrogovića. I tako je operacionalizirano ono što su neki tvrdili od početka – volja je najvišeg vrha stranke da se u Rijeci, kao i ostalim organizacijama HDZ-a, nastoji provesti demokratsko načelo jedan član, jedan glas, ali i najviši demokratski standard – jedan kandidat.