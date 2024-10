Kada se pomiče sat? Uskoro prelazimo na zimsko računanje vremena

Podijeli :

Ovaj vikend ćemo kazaljke na satu pomaknuti sat vremena unazad i dobiti sat više sna. Pomicanje sata trajat će najmanje do 2026. godine.

Posljednjeg vikenda u mjesecu, u noći sa subote 26. listopada na nedjelju 27. listopada, u tri sata ujutro pomaknut ćemo kazaljke za jedan sat unatrag i prijeći na zimsko računanje vremena. Spavat ćemo sat duže.

Europska unija je još 2018. godine predložila ukidanje pomicanja sata, no zemlje članice još uvijek se nisu uspjele dogovoriti oko tog pitanja. U ožujku prošle godine predstavljena je nova inicijativa europskih zastupnika za ukidanje pomicanja sata, no pomaka još nema. Sat ćemo pomicati još najmanje dvije godine jer je Europska komisija u Službenom glasniku EU objavila ljetni sat do 2026 godina.

U 2018. godini održano je javno savjetovanje na razini EU-a u kojem je sudjelovalo 4,6 milijuna građana. Za ukidanje pomicanja sata izjasnilo se čak 84 posto sudionika.

Stručnjaci podržavaju zimsko računanje vremena

Odluku o tome koje će vrijeme izabrati kao trajno, Europska komisija prepustila je članicama. Države se nisu uskladile jer neke članice teže stalnom ljetnom računanju vremena, dok druge podržavaju zimsko računanje vremena.

Hrvatska se zalaže se za trajno ljetno računanje vremena zbog pozitivnog utjecaja na turizam.

