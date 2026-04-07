Sanader: Ako situacija bude lošija imamo i nova rješenja

Bude li potrebno, Vlada priprema i nove mjere, poručio je u utorak Predsjednik HDZ-ova saborskog Kluba Ante Sanader nakon sjednice parlamentarne većine, a dodao je i da će ovisno o situaciji na Bliskom istoku i energetskoj krizi i dalje raditi na smanjenju cijena goriva.
"Ako situacija bude lošija imamo i nova rješenja, razgovaramo i s Europskom komisijom koja također traži rješenja, jer je to problem cijelog svijeta i vodi o tome brigu. Mi brinemo o sebi, zadovoljni smo da su naše cijene još uvijek među najnižima među zemljama u okruženju i EU i tom pitanju se najviše pozornosti posvetilo na sastanku parlamentarne većine", izvijestio je Sanader.
Na pitanje o rastu cijena i najvišoj stopi inflacije koju je Hrvatska imala u eurozoni, Sanader je rekao da Vlada donosi vrlo važne proaktivne mjere te je apelirao na sve da ne podižu cijene jer, kako tvrdi, nema opravdanih razloga za to.
Vlada, ističe Sanader, poduzima korake da cijene goriva budu što manje. Podsjetio je kako je Vlada u posljednjem paketu mjera neposredno pomogla poljoprivrednicima i ribarima, gospodarstvu i najugroženijima i da se ne podižu cijene struje i plina.
Korektno je da sada svi sudjelujemo u tome, i trgovci kojima Vlada pomaže kao i cijelom gospodarstvu što je činila u vrijeme covid pandemije i energetske krize zbog rata u Ukrajini, što čini i danas konkretnim mjerama, rekao je Sanader.
Podsjetio je kako se u srijedu aktualnim prijepodnevom nastavlja saborsko zasjedanje, a glavna je tema energetska situacija i rat na Bliskom istoku i traženje rješenja.
Dodao je i kako novi predsjednik HSS-a Darko Vuletić postaje saborski zastupnik i član vladajuće većine što je odluka njegove stranke.
Izrazio je zadovoljstvo da se HSS vratio u krilo desnog centra kao i zbog želje da ponovno postane članicom Europske pučke stranke u čemu će, kaže, imati punu HDZ-ovu potporu i pomoć da to tako i bude te da ostane dugoročno partnerstvo, kao što je bilo u prošlosti.
Sjednica saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav ovaj tjedan
Na upit o izboru ustavnih sudaca, Sanader je najavio održavanje sjednice saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav ovaj tjedan te naglasio da žele nastavak razgovora o tome.
Podsjetio je da ih je 'SDP prekinuo nakon organiziranja dočeka rukometaša kada je SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš Dončić to najavio i rezolutno javno prozvao HDZ'.
"Apeliramo na njih da se razgovori nastave. Naš interes je da Ustavni sud bude kompletan. Pokušat ćemo tražiti rješenje i apsolutno smo otvoreni za razgovor. Pozivamo SDP da se vrati na pregovore i razgovore jer je važnost Ustavnog suda prevelika da bi netko na tome razbacivao svoje hirove i blokirao izbor ustavnih sudaca. Nadam se da je njihov zahtjev za održavanjem sjednice razlog da je predsjednik SDP-a povukao stav o blokadi pregovora, to ćemo vidjeti na Odboru za Ustav. Potrebna nam je dvotrećinska većina za izbor ustavnih sudaca, a obveza nam je i izbor predsjednika Vrhovnog suda", poručio je Sanader.
Vezano uz aferu u Hrvatskom skijaškom savezu i napisu u jednom tjedniku o povezanosti ministra sporta Tončija Glavine, Sanader je rekao da nema nikakve povezanosti s ministrom te dodao da 'Vlada pomaže sve sportske saveze, svaki ima odgovornost za trošenje sredstava te postoje njihove revizije, upravni i nadzorni odbori'.
