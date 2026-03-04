Kekin odgovorila na kritike: I vladajući idu u škole i razgovaraju s učenicima

Kako nemam detaljne podatke kako je do toga došlo, suzdržala bih se od komentara i ocjene je li to bilo primjereno ili ne. Kada bih gledala samo kućni red škole, rekla bih da nije, ali ne znam pod kojim uvjetima je to došlo i teško mi je paušalno govoriti. Svaki razgovor je dobar, ali to se onda kosi s nekim drugim uzusima koji se u školama promiču, rekla je Glasovac.