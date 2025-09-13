Oglas

Kemokop: Prosvjed protiv troske u Sisku motiviran političkim sukobima

Hina
13. ruj. 2025. 20:35
prosvjed, Sisak
Nikola Cutuk/PIXSELL

Tvrtka Kemokop ocijenila je da je prosvjed protiv obrade otpadne troske u Sisku motiviran političkim sukobima, te istaknula da troska nije opasan otpad.

Oko tisuću građana Siska zatražilo je u subotu s mirnog prosvjeda ispred pogona tvrtke Kemokop da se prekine dovoz 150.000 tona troske na obradu u Sisak jer je, tvrde riječ o opasnom otpadu s kancerogenim elementima.

Kemokop koji je na javnom natječaju dobio posao obrade troske u svom pogonu u Sisku odbacio je tvrdnje poslane s prosvjeda, navodeći da se njezino ime povezuje s posve neutemeljenim optužbama koje proizlaze iz namjere da se stvori pritisak na političke aktere i sustav.

Tvrtka napominje da je za sve zainteresirane građane ovog tjedna organizirala dan otvorenih vrata, gdje su neovisni stručnjaci objašnjavali svojstva troske i način zbrinjavanja, a tom pozivu se odazvalo pet građana.

Za današnji prosvjed kažu da je okupio znatno veći broj osoba, uključujući oporbene političare, te da su se predstavnici građanske inicijative izravno i obratili lokalnoj vlasti s porukom da će "završiti na političkom otpadu kao njihova prethodnica".

"Iz svega nedvojbeno proizlazi da sama troska nije pravi povod prosvjedu", ocjenjuju u Kemokopu, ističući da troska nije opasan otpad.

"Kako bismo pokušali spriječiti daljnje širenje dezinformacija i politički motivirano poticanje panike među stanovništvom, želimo naglasiti da troska nije opasan otpad. Iz tog razloga se može obrađivati u Sisku bez dodatnih mjera na koje pozivaju vođe prosvjeda, kojima je ponuđen uvid u svu relevantnu dokumentaciju, dozvole i analize, ali su ga odbili", navodi tvrtka.

Troska se, kažu, neće drobiti niti će biti deponirana u Sisku dok prskanje vodom u procesu separacije suzbija pojavu prašine i nema nikakve zakonske ni stručne potrebe za dodatnim pročistačem voda u takvom postupku.

Nakon obrade prosijavanjem odvozit će se s lokacije radi upotrebe u građevinskim radovima, poput gradnje prometnica, priopćio je Kemokop, navodeći da je način na koji će obraditi trosku dobar primjer kružne ekonomije, kada se otpad pretvori u korisnu sirovinu.

Navode također da troska nema neugodan miris i njena obrada u Kemokopu neće ni na koji način utjecati na okolno stanovništvo, koje je, navode, nakon potresa prihvatilo mogućnost da svoj građevinski otpad bez naknade odlaže kod njih.

Teme
kemokop otpad prosvjed sisak

