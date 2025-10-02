Oglas

"Globalna Europa"

Klisović imenovan izvjestiteljem programa kojim EU financira djelovanje izvan svojih granica

Hina
02. lis. 2025. 18:25
Joško Klisović
Europski odbor regija, institucija koja u Bruxellesu predstavlja interese regija i gradova, imenovala je hrvatskog političara Joška Klisovića izvjestiteljem za program "Globalna Europa" kojim EU financira djelovanje izvan svojih granica.

Zemlje kandidati za ulazak u Europsku uniju, poput Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, mogu koristiti novac iz instrumenta "Globalna Europa" vrijednog 176,8 milijardi eura kako bi se pripremile za ulazak u EU.

"Moj je cilj osigurati da Globalna Europa ulaže u socijalnu koheziju, kvalitetne javne usluge i otporna lokalna gospodarstva, kako bi europske vrijednosti išle ruku pod ruku s opipljivim rezultatima", priopćio je Klisović, zastupnik u skupštini grada Zagreba iz redova SDP-a.

Instrument Globalna Europa okuplja sve EU fondove iz kojih se mogu financirati vanjske aktivnosti, uključujući i one u Ukrajini, Pojasu Gaze i Sudanu. 

"Geopolitička Europa počinje u našim regijama i gradovima. Ljudi prosuđuju Europu prema onome što isporučujemo tamo gdje žive", rekao je Klisović.

On će pripremiti mišljenje Europskog odbora regija o Globalnoj Europi, a nakon što njegovi članovi glasaju o njemu postat će i službeni stav. S tom institucijom se savjetuju Europska komisija i Europski parlament.

Vanjska politika nije važna samo na razini država, napomenuo je Klisović, nego i na razini regija i gradova "jer se tu vide konkretni učinci europskih ulaganja"

"Mi u Hrvatskoj znamo koliko je financiranje iz EU-a važno za naše gradove i regije", poručio je.

Teme
europski odbor regija globalna europa joško klisović

