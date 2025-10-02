Klisović imenovan izvjestiteljem programa kojim EU financira djelovanje izvan svojih granica

Europski odbor regija, institucija koja u Bruxellesu predstavlja interese regija i gradova, imenovala je hrvatskog političara Joška Klisovića izvjestiteljem za program "Globalna Europa" kojim EU financira djelovanje izvan svojih granica.
Oglas
Zemlje kandidati za ulazak u Europsku uniju, poput Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, mogu koristiti novac iz instrumenta "Globalna Europa" vrijednog 176,8 milijardi eura kako bi se pripremile za ulazak u EU.
"Moj je cilj osigurati da Globalna Europa ulaže u socijalnu koheziju, kvalitetne javne usluge i otporna lokalna gospodarstva, kako bi europske vrijednosti išle ruku pod ruku s opipljivim rezultatima", priopćio je Klisović, zastupnik u skupštini grada Zagreba iz redova SDP-a.
Instrument Globalna Europa okuplja sve EU fondove iz kojih se mogu financirati vanjske aktivnosti, uključujući i one u Ukrajini, Pojasu Gaze i Sudanu.
"Geopolitička Europa počinje u našim regijama i gradovima. Ljudi prosuđuju Europu prema onome što isporučujemo tamo gdje žive", rekao je Klisović.
On će pripremiti mišljenje Europskog odbora regija o Globalnoj Europi, a nakon što njegovi članovi glasaju o njemu postat će i službeni stav. S tom institucijom se savjetuju Europska komisija i Europski parlament.
Vanjska politika nije važna samo na razini država, napomenuo je Klisović, nego i na razini regija i gradova "jer se tu vide konkretni učinci europskih ulaganja"
"Mi u Hrvatskoj znamo koliko je financiranje iz EU-a važno za naše gradove i regije", poručio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas