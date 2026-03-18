Koliko je istine u priči o Puli i Jovankinoj štikli?

Tko je počinio zlodjelo nad ovim kulturnim dobrom? Urbana legenda kazuje da se 1960. godine Jovanka Broz, dok je Tito bio na svečanosti otvorenja restorana Ribarska koliba, trebala prošetati Prvomajskom, koja je preko noći "izravnata" asfaltom da se uvažena gošća ne bi po njoj spoticala. Još je zanimljivije da u gradskim arhivima ne postoji nijedan jedini dokument, odnosno projekt "uređenja" ulice iz tog doba, pa dakle nema preciznog pisanog traga kad je točno asfaltirana, je li to učinjeno odjednom ili u fazama, i u kojem razdoblju.