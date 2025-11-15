“Krilima Oluje” posebno priznanje za visoku letačku izvrsnost

Članovi akrobatske grupe “Krila Oluje” dobili su posebno turističko priznanje INTERSTAS 2025. za visoku profesionalnu letačku izvrsnost, vrhunske vještine i iznimne nastupe diljem Hrvatske i Europe, izvijestilo je u subotu Ministarstvo obrane (MORH).
Oglas
Priznanje im je uručeno na završnoj svečanosti Međunarodnog festivala turizma, turističkog filma i krajobraza jučer u Solinu.
Preuzimajući priznanje, vođa „Krila Oluje“ bojnik Darko Belančić je rekao kako njihovi nastupi nisu samo demonstracija letačke vještine, već i prilika da u svakoj zemlji predstave Hrvatsku – njezinu tradiciju i ljepotu.
Nagrada je, istaknuo je, potvrda dugogodišnjeg predanog rada svih sadašnjih i prijašnjih članova te akrobatske grupe.
"Zahvaljujemo organizatorima na ovom priznanju i svima koji nas godinama podržavaju. Nastavit ćemo predano raditi, nadahnjujući nove generacije i čuvajući ugled hrvatskog vojnog i zrakoplovnog profesionalizma u Hrvatskoj i u svijetu. Ova nagrada pripada cijelom timu, Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu i našoj domovini“, poručio je.
Međunarodne nagrade za turizam, turistički film/video i krajobraz zaslužnim pojedincima i institucijama dodjeljuju se u okviru manifestacije SC IFT/INTERSTAS uz potporu hrvatskih i svjetskih asocijacija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas