VELIKA GORICA

Leon Lučić ispred suda izveo show i zapjevao: "Jednog dana žalit će mnogi"

N1 Info
24. lis. 2025. 13:04
Leon Lučić
Igor Kralj/PIXSELL

Leon Lučić u petak je doveden pred dežurnog suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici zbog pokušaja ubojstva Denisa M. (51) u Novom Zagrebu.

U tijeku je ročište za određivanje istražnog zatvora za Leona Lučića zbog kaznenog djela ubojstvo u pokušaju, a odluka bi trebala biti poznata iza 14 sati.

Iako je iznio obranu sinoć i priznao krivnju, piše Jutarnji list, postoji opasnost od ponavljanja djela, zbog čega bi mogao ostati iza rešetaka.

A osim što je bio dobro raspoložen sinoć prilikom dovođenja u tužiteljstvo, danas je pak pjevao ispred suda. Na izlasku iz kombija moglo se čuti kako pjeva "Jednoga dana žaliće mnogi što me više nema, ostaće pesma i uspomena na poslednjeg boema".

Riječ je o pjesmi "Poslednji boem" Šekija Turkovića.

Velika Gorica leon lučić

