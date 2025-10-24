Leon Lučić ispred suda izveo show i zapjevao: "Jednog dana žalit će mnogi"

Leon Lučić u petak je doveden pred dežurnog suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici zbog pokušaja ubojstva Denisa M. (51) u Novom Zagrebu.
U tijeku je ročište za određivanje istražnog zatvora za Leona Lučića zbog kaznenog djela ubojstvo u pokušaju, a odluka bi trebala biti poznata iza 14 sati.
Iako je iznio obranu sinoć i priznao krivnju, piše Jutarnji list, postoji opasnost od ponavljanja djela, zbog čega bi mogao ostati iza rešetaka.
A osim što je bio dobro raspoložen sinoć prilikom dovođenja u tužiteljstvo, danas je pak pjevao ispred suda. Na izlasku iz kombija moglo se čuti kako pjeva "Jednoga dana žaliće mnogi što me više nema, ostaće pesma i uspomena na poslednjeg boema".
Riječ je o pjesmi "Poslednji boem" Šekija Turkovića.
