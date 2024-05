Marijana Puljak: “Nastupat ćemo kao i do sada – vrlo kritički prema korupciji i klijentelizmu”

Podijeli :

Marijana Puljak iz stranke Centar bila je gošća N1 Studija uživo u kojem je s našom Sandrom Križanec razgovarala o sastavljanju nove vlade, prvoj sjednici Vlade i europarlamentarnim izborima.

“U demokratskim zemljama nije neuobičajeno, na primjer kao sada u Nizozemskoj, da će se Vlada sastaviti nakon šest mjeseci. To su sve normalne stvari. Ideja koalicije Rijeke Pravde je bila da se sastavi jedna antikorupcijska većina u Saboru, dakle nisu bili razgovori o formiranju Vlade već jedne antikorupcijske većine u Saboru. Međutim, Domovinski pokret je izabrao ono po čemu su ga mnogi do sada prepoznavali, a to je imovinska ideologija, a pokazalo se da im ideologija nije najvažnija stvar. Više ni korupcija ni klijentelizam nisu važni. Važno je ostvariti svoje interese. Stranka Centar u Sabor ulazi s dvije zastupnice, a nastupat ćemo kao i do sada – vrlo kritički prema korupciji i klijentelizmu”, rekla je Marijana Puljak, inače supruga splitskog gradonačelnika i predsjednika Centra Ivice Puljka koji je svoj mandat u Saboru prepustio Viktoriji Knežević. Marijana Puljak je otkrila da se njezin suprug želi fokusirati na upravljanje gradom Splitom.

Marijana Puljak: Naša je dužnost da se dobro oznojimo da HDZ ne dođe treći put na vlast

Dodala je i da će HDZ nastaviti tamo gdje je stao, a to je u ritmu korupcije i klijentelizma.

“To je jedino što stabilno vlada dok HDZ vlada na ovim prostorima. Ne očekujem nikakav pomak. Nikakvih promjena u upravljanju državom nećemo vidjeti u ovoj koaliciji”, rekla je Puljak.

Komentirala je i DP-ovog kandidata, Antu Šušnjaru, kao mogućeg ministra gospodarstva.

“Ako zaista on bude ministar gospodarstva, onda će Povjerenstvo za sukob interesa imati puno toga za reći.”

Otkrila je i kako će njena stranka djelovati u Saboru.

“Idemo u klub s Nezavisnom platformom Sjever, a djelovat ćemo kao i do sada, a to je iznositi prijedloge u skladu s našim politikama. Mi kao stranka Centar upravljamo gradom Splitom i ono sve o čemu govorimo primjenjujemo i u praksi u upravljanju tim gradom.

Ono što ćemo u Saboru komunicirati je to da nam zaista treba uvođenje reda na svim razinama. Stranka Centar je liberalna stranka i znaju se naše vrijednosti. Osim borbe protiv korupcije i klijentelizma to je i borba za više zraka poduzetnicima da mogu stvarati nove vrijednosti kao i borba za obrazovanje i znanost kao temelj jednog modernog društva. Poruka ostaje i dalje ista i dalje se nastavljamo boriti za uvođenje reda na svim razinama.”

Prokomentirala je i nadolazeće europarlamentarne izbore.

“Mi kao stranka nemamo svog kandidata, ali podržavamo istu koaliciju s kojim smo bili i na parlamentarnim izborima”, zaključila je Puljak.

