Milić za N1: Da država nekog štiti od progona, ministar valjda ne bi bio uhićen na dužnosti

Glasnogovornik Vlade Marko Milić s našom Jelenom Bokun razgovarao je o uhićenju sad već bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša.

“Premijer je reagirao onako kako je trebao, brzo i odgovorno prema daljnjem funkcioniranju Vlade. Težina optužbi koje se stavljaju na teret sad bivšem ministru zdravstva nije ostavila ni najmanji prostor da se drugačije postupi nego da ga se momentalno razriješi. Premijer je dao bezrezervnu potporu nadležnim tijelima da istraže ovaj slučaj”, poručio je Milić.

Kazao je da sazvan sastanak koalicijskih partnera te je prenio tri glavne poruke s tog sastanka.

“Pod a) snažna osuda koruptivnog ponašanja ovakvih razmjera,

b) potpora radu Vlade i funkcioniranju parlamentarne većine jer akti pojedinca neće prekriti ono dobro što radi Vlada,

c) činjenica da korupcije ima u Hrvatskoj, ima je i u drugim zemljama, ali postoje institucije koje su neovisne i koje rade svoj posao i to dovodi do rezultata u borbi protiv korupcije.”

Na pitanje naše novinarke ima li korupcije previše u Vladi, Milić je odgovorio: “Stalno smo suočeni s nekim optužbama da postoji neka imaginarna šapa nad pravosuđem, vidi se da toga nema. Temelj za borbu protiv korupcije su su tajni izvodi, za izvide nitko ne zna, pa ni Vlada, i to će tako i ostati u našem mandatu.”

Ponovio je da su institucije neovisne u svom radu i da će tako i ostati. “Težina optužbi koje se stavljaju na teret ne može se uspoređivati s onim što smo imali ranije.”

“Naravno da smo zgroženi, ljuti, ogorčeni, ali temelj je da su institucije neovisne”, dodao je Milić.

Odgovorio je i SDP-ovoj zastupnici Mireli Ahmetović. “Ahmetović iznosi teze, praktiči premijera optužuje za koruptivne radnje , valjda je ona opterećena, jutrima razmišlja da će doći europski tužitelji, opterećena aferom riječka sortirnica.”

Iz oprobe su se čule poruke da mafija drži državu u šaci.

“Pa da mafija drži državu u šaci, ona danas valjda ne bi bila procesuirana, da država nekog štiti od progona valjda ministar ne bi bio uhićen na dužnosti”, poručio je Milić.

