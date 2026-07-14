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Stanovnici Rima ostali su neugodno iznenađeni nakon neobične akcije gradskih službi. Naime, radnici su tijekom noći prebojali oznake parkirališnih mjesta iz bijelih u plave, i to oko već parkiranih automobila, a vozačima koji su ujutro zatekli svoje automobile na istom mjestu ostavili su i novčane kazne.

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Jedan od njih bio je 65-godišnji stomatolog Stefano Angeloni. Svoju staru Hondu parkirao je na ulici Via Catullo, gdje su bijele linije jasno označavale besplatno parkirališno mjesto.

Kad se sljedećeg jutra vratio po automobil, dočekao ga je potpuno drugačiji prizor. Parkirališno mjesto bilo je označeno plavim linijama, koje u Rimu označavaju parkiranje koje se plaća, a ispod brisača ga je čekala kazna od 29,40 eura, piše Telegraph.

Radnici crtali linije oko kotača

Umjesto da prije bojanja uklone parkirane automobile ili odgode radove, gradske su službe jednostavno obojile nove linije oko kotača vozila.

U Rimu bijele oznake označavaju besplatna parkirališna mjesta, dok su plave rezervirane za parkiranje uz naplatu.

Angeloni tvrdi da građani nisu bili unaprijed obaviješteni o promjeni režima parkiranja u četvrti Prati, gdje je automobil bio uredno parkiran.

Cijelu je situaciju snimio mobitelom i objavio na društvenim mrežama, očekujući tek pokoji komentar prijatelja. Umjesto toga, video je postao viralan, prikupivši više od 40.000 pregleda i tisuće komentara.

"Pogledajte ovo. Ostavio sam automobil unutar bijelih linija, a dan kasnije one su postale plave. Naravno da nisu mogli podići moj automobil, pa su jednostavno obojili linije oko njega. Rezultat? Lijepa kazna. Fantastično, zar ne? Živimo u fantastičnom gradu", rekao je ironično u videu.

"Najrimskija stvar ikad"

Objava je izazvala lavinu reakcija. Dok su neki cijelu situaciju doživjeli kao još jedan apsurd svakodnevice, drugi su bili ogorčeni.

"Ovo je najrimskija stvar koju sam ikad vidio", napisao je jedan korisnik društvenih mreža. Drugi se našalio da je potrebno pravo umijeće da se linije tako precizno iscrtaju oko automobilskih guma.

Neki su u komentarima istaknuli da su dijelovi oznaka ispod kotača ostali bijeli te smatraju da je kaznu bilo moguće osporiti.

Tvrtka priznala pogrešku i poništila kazne

Angeloni je priznao da je mogao uložiti prigovor, ali je odlučio platiti kaznu jer je automobil registriran na njegovu šogoricu i nije je želio izlagati dodatnoj administraciji.

Nakon što je slučaj izazvao veliku pozornost javnosti, oglasila se gradska tvrtka ATAC, koja upravlja sustavom naplate parkiranja u Rimu.

Iz tvrtke su priznali da su njihovi zaposlenici postupili s, kako su naveli, "pretjeranim revnosnim pristupom". Potvrdili su da će sve kazne izdane vozačima u takvim okolnostima biti poništene, a već plaćeni iznosi vraćeni.

Najavili su i da će ubuduće građane pravodobno obavještavati o promjenama parkirališnih zona kako se slične situacije više ne bi ponavljale.

Parkiranje u Rimu ionako je svakodnevna borba

Stanovnici talijanske prijestolnice već se godinama suočavaju s kroničnim nedostatkom parkirališnih mjesta. Potraga za slobodnim mjestom često traje i više od pola sata, a nepropisno parkiranje, dvostruko pa čak i trostruko parkiranje u pojedinim dijelovima grada gotovo je svakodnevna pojava.

Zbog toga mnogi smatraju da je ova neobična akcija gradskih službi samo dodatno pogoršala ionako kaotičnu situaciju na rimskim ulicama.