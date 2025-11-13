Saslušani svi kandidati za ustavne suce

Kandidatkinja Lidija Vidjak o izdvojenom mišljenju sudaca ima pozitivan stav, kaže da je to demokratski i legitimno, a što se tiče načina izbora sudaca Ustavnog suda pozvala se na Ustav i ustavni zakon o ustavnom sudu tvrdeći da u načinu izbora ne vidi ništa loše. Kao članica DSV-a rekla je i da to tijelo nije provodilo stegovne mjere kada su u pitanju suci koji su imali kontakte sa Zdravkom Mamićem, napominjući kako su se najčešće bavili stegovnim mjerama koje se odnose na povrede sudačke dužnosti u smislu podbačaja norme ili neispunjavanja imovinske kartice.