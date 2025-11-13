Saslušano prvih sedam kandidata za ustavne suce

Na pitanje što misli o sadašnjem načinu izbora ustavnih sudaca, Palajić je rekao da bi on ograničio broj mandata ustavnih sudaca na jedan, ali u trajanju od 10 godina. Također je upitan što misli o činjenici da su suci na odlasku birali predsjednika Ustavnog suda i njegovu zamjenicu na što je Palajić odgovorio da su suci iskoristili prigodu, nisu bitno ugrozili propise koji su u tom dijelu nedorečeni, ali i da on, za razliku od nekih sadašnjih sudaca, ne bi otišao sa sjednice.