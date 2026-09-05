"Zdravlje nikad nema cijenu"
Hrstić: Više puta dnevno se čujem s premijerom. Što je rekao o prosvjedu? Nisam ga pitala
Veliki broj građana okupio se danas u Gospiću na prosvjedu zbog problema s odlaganjem i sanacijom otpada, a među glavnim zahtjevima bilo je i hitno uklanjanje opasnog otpada iz grada.
O prosvjedu, zdravstvenim rizicima i postupku sanacije u studiju RTL-a Danas govorila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
Na pitanje je li veliki odaziv građana ozbiljna poruka Vladi, Hrstić je rekla da su poruke prosvjednika jasne te da ih je Vlada čula i na ranijim sastancima.
"Činjenica je da su građani koji su došli na Trg iznijeli jasne poruke. Te smo poruke jasno čuli", rekla je ministrica.
"Zdravlje nikad nema cijenu"
Građani su tijekom prosvjeda nosili transparente i skandirali "Izdali ste Liku, zdravlje nema cijenu". Hrstić kaže da razumije njihovu zabrinutost.
"Zdravlje nikad nema cijenu. Ni kada govorimo o otpadu i utjecaju štetnih čimbenika na zdravlje, ni u bilo kojoj drugoj situaciji. Sve što treba učiniti za zdravlje, učinili smo i učinit ćemo i u ovoj situaciji", poručila je.
Dodala je da građani osjećaju ozbiljnu nesigurnost, što, kaže, razumije i kao ministrica zdravstva.
"Na nama je da ih kroz činjenice, naše djelovanje i konkretne korake razuvjerimo i umirimo", rekla je Hrstić.
Ministarstvo: Dosadašnji nalazi ne pokazuju onečišćenje vode
Jedna od najvećih briga građana odnosi se na sigurnost vode i mogući utjecaj otpada na zdravlje.
Hrstić tvrdi da Ministarstvo zdravstva kontinuirano prati situaciju i učestalije kontrolira vodu, ali i moguće utjecaje na hranu.
"U ovom trenutku nijedan nalaz ne ukazuje na onečišćenje vode iz javne zdravstvene opskrbe", rekla je.
Na pitanje može li dugoročno garantirati sigurnost zdravlja građana, ministrica je bila opreznija.
"Medicina vam nikad nema jednoznačno tumačenje. Svaka zdravstvena preporuka može biti samo na osnovu onoga što u tom trenutku znate", kazala je i dodala da dosadašnji nalazi ne pokazuju onečišćenje vode.
Komentirala je zabrinutost stanovnika koji žive u neposrednoj blizini lokacije na kojoj se nalazi otpad.
"Razumijem zabrinutost, posebno kada živite poput gospođe koja je 50 metara dalje. Normalno je da se osjeća ne samo trenutačno zabrinuto, nego i dugoročno", rekla je Hrstić.
Zbog toga se, dodala je, mjerenja pojačavaju kako bi se eventualni problem mogao otkriti na vrijeme.
Hoće li se otpad ukloniti u tri mjeseca?
Jedan od zahtjeva prosvjednika jest da se zakopani otpad ukloni u roku od tri mjeseca. Hrstić nije mogla potvrditi da je taj rok ostvariv jer Ministarstvo zdravstva ne sudjeluje izravno u postupku nabave izvođača radova.
"Ne sudjelujem direktno u nabavi potencijalnih poslovnih subjekata koji će to raditi pa o tome ne mogu govoriti. Ono što mogu sigurno reći jest da ćemo sve moguće rokove skratiti i da će se napraviti u najkraćem roku", rekla je.
Na pitanje je li sustav ozbiljno zakazao u slučaju otpada u Gospiću, ministrica je kazala da u rješavanju problema sudjeluju različite razine sustava.
"Treba utvrditi postoje li manjkavosti u sustavu i na tome treba raditi. Otpad je važna tema, o kojoj se govori godinama, a sada govorimo o ozbiljnom problemu koji treba sagledati u tom kontekstu", rekla je.
Građani odgovornost vide u Vladi
Prema istraživanju koje je objavio RTL, gotovo četiri od pet građana problem otpada smatra ozbiljnom prijetnjom okolišu, dok gotovo tri četvrtine njih odgovornost pripisuje Vladi.
Hrstić je poručila da se problemu pristupa ozbiljno.
"U ovom trenutku imamo ozbiljnu prijetnju i činjenicu, njome se ozbiljno bavimo, poduzimamo korake i sigurna sam da će biti riješena. Vlada je vrlo ozbiljno pristupila problemu", rekla je.
Na pitanje je li se moglo reagirati ranije, odgovorila je da ne sudjeluje izravno u procesu sanacije i da o tom dijelu ne može govoriti.
Istaknula je, međutim, da je Ministarstvo zdravstva reagiralo nakon što je dobilo informaciju da se radi o opasnom otpadu.
"Vlada radi 365 dana u godini"
Premijer Andrej Plenković u vrijeme prosvjeda bio je u Italiji. Hrstić je kazala da je s njim u kontaktu te da je upoznat sa situacijom.
"Vlada radi 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Više puta dnevno se čujem s premijerom, upućen je u sve što se događa i komuniciramo", rekla je.
Na pitanje što je Plenković rekao o samom prosvjedu, odgovorila je da ga o tome nije pitala.
"Nije pitanje što netko osjeća, nego što nam je činiti. Kontinuirano komuniciramo da problem postoji, da na problemu već radimo i da ćemo ga riješiti kao i svaki do sada", zaključila je ministrica Hrstić za RTL.
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