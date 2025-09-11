Ministar pravosuđa: SDP-ov prijedlog o pozdravu "ZDS" je pokazatelj njihova licemjerja

"Ovdje se pokazuje još jedan stupanj licemjerja SDP-a jer, ako se sjetimo 23. kolovoza kada smo obilježili Dan žrtava svih totalitarnih režima, Vlada i stranačka tijela odali su počast svim žrtvama totalitarnih režima, no, od SDP-a i lijevih opcija to nismo vidjeli jer su govorili samo o određenim žrtvama. A kada vidimo da namjeravaju uvrstiti i zločine počinjene nakon Drugog svjetskog rata, odnosno, zločine komunizma to je još jedan dokaz njihova licemjerstva, ali i naknadne pameti", ocijenio je Habijan.