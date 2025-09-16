Ministar turizma odgovorio oporbi: Zaštitili smo domaće turističke vodiče

"Kroz izmjene zakona smo domaće vodiče na najveći mogući način zaštitili zato što smo zatvorili mogućnost trećim zemljama da pružaju uslugu , a svi koju su dobili pravo, to imaju tek po realizaciji nastana u Hrvatskoj i obrazovanju koje moraju proći kao i bilo koji drugi vodič u Hrvatskoj", pojasnio je Glavina na konstataciju Mire Bulja (Most) da zakon ide u korist strancima.