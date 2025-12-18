Ministarstvo branitelja nakon izjave srpskog ministra: Prestanite sanjati o Velikoj Srbiji

"Naravno da nitko nema namjeru ići okolo i ubijati Hrvate samo zato što su Hrvati, to je besmislica. Ali Hrvatska mora biti na neki način kažnjena za to strašno sudjelovanje", kazao je Bratina, dodavši da se to odnosi i na razdoblje "cijelog socijalizma kada su "crvene ustaše" vodile hrvatski dio Komunističke partije".