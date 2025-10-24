MORH objavio detalje o vojnom roku: Prvi pozivi na preglede do početka prosinca

Pregledom se utvrđuje zdravstvena sposobnost osobe. Obveznik može biti upućen na osposobljavanje ili dobiti odgodu propisanu Zakonom do kraja 29. godine života ili biti oslobođen obveze pod uvjetima i na način propisan Zakonom. Za osobe koje se pozovu na prigovor savjesti, što mogu učiniti nakon provedenog zdravstvenog pregleda, predviđena je mogućnost obavljanja civilne službe.