Može li se mirovina naslijediti? Evo što se događa sa štednjom iz sva tri mirovinska stupa

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Mnogi građani tijekom radnog vijeka uplaćuju doprinose u mirovinski sustav, ali rijetko razmišljaju o tome što se događa s njihovim mirovinskim pravima i štednjom u slučaju smrti. Odgovor nije jednostavan jer mogućnost nasljeđivanja ovisi o tome iz kojeg se mirovinskog stupa sredstva ostvaruju te o nizu zakonskih uvjeta

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Mnogi građani tijekom radnog vijeka uplaćuju doprinose u mirovinski sustav, ali rijetko razmišljaju o tome što se događa s njihovim mirovinskim pravima i štednjom u slučaju smrti. Odgovor nije jednostavan jer mogućnost nasljeđivanja ovisi o tome iz kojeg se mirovinskog stupa sredstva ostvaruju te o nizu zakonskih uvjeta, piše Zoran Korda za tportal.

Prvi stup: Pravo na obiteljsku mirovinu

Mirovinska prava iz prvog stupa ne nasljeđuju se kao novac na računu, već kroz institut obiteljske mirovine. Na nju mogu imati pravo članovi obitelji preminulog osiguranika ili umirovljenika, pod uvjetima propisanima zakonom.

Najčešći korisnici obiteljske mirovine su bračni partneri, osobito kada nemaju vlastitu mirovinu ili je ona znatno niža od mirovine preminulog supružnika. Pravo na obiteljsku mirovinu moguće je ostvariti bez obzira na to je li osiguranik preminuo prije ili nakon umirovljenja.

Ako je korisnik obiteljske mirovine bračni partner, pripada mu 77 posto mirovine preminulog supružnika. Taj se udio povećava kada pravo ostvaruje više članova obitelji.

Od početka 2023. godine na snazi je i novi model koji korisnicima omogućuje zadržavanje vlastite mirovine uz dodatak dijela obiteljske mirovine. Umjesto izbora između vlastite i obiteljske mirovine, korisnici mogu primati svoju mirovinu te dodatnih 27 posto mirovine preminulog supružnika.

Time je ublažen financijski pad prihoda s kojim su se mnogi suočavali nakon smrti partnera. Uvjeti za korištenje ovog modela uključuju navršenih 65 godina života i činjenicu da ukupna svota mirovina iz obveznog osiguranja ne prelazi propisani cenzus.

Što se događa sa štednjom iz drugog stupa?

Kada članovi obitelji ostvare pravo na obiteljsku mirovinu, u obzir se uzima i štednja koju je preminuli osiguranik imao u drugom stupu. Način korištenja tih sredstava ovisi o dobi i stažu članstva preminulog u obveznom mirovinskom fondu.

Ako je osiguranik bio stariji od 55 godina i najmanje deset godina član fonda, članovi obitelji mogu pri ostvarivanju prava birati između kombinirane mirovine iz prvog i drugog stupa ili prijenosa sredstava iz drugog u prvi stup, ovisno o tome koja je opcija financijski povoljnija.

Ako je osiguranik preminuo prije nego što je ispunio navedene uvjete, sredstva iz drugog stupa prenose se u državni proračun, a obiteljska mirovina određuje se kao da je bio osiguran isključivo u sustavu generacijske solidarnosti.

Kada se štednja iz drugog stupa može naslijediti?

Druga je situacija kada članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu. Tada ukupna kapitalizirana sredstva iz drugog stupa ulaze u ostavinu i nasljeđuju se prema Zakonu o nasljeđivanju.

Za ostvarivanje tog prava potrebno je da u rješenju o nasljeđivanju bude navedeno kako iza preminulog postoje sredstva u drugom mirovinskom stupu. Nasljednici potom dokumentaciju dostavljaju REGOS-u, koji pokreće postupak isplate.

Važno je naglasiti da se ovo pravo može ostvariti samo ako osiguranik prije smrti nije počeo primati mirovinu iz drugog stupa. Također, naslijeđena sredstva nisu zaštićena od ovrhe i ne mogu se isplatiti na zaštićeni račun.

Nasljeđivanje nakon umirovljenja ovisi o odabranom modelu

Kada osiguranik počne primati mirovinu iz drugog stupa, jednokratno nasljeđivanje preostale štednje više nije moguće. Međutim, određeni modeli isplate ipak omogućuju nastavak isplate članovima obitelji ili nasljednicima.

Osiguranici koji ostvaruju kombiniranu mirovinu iz prvog i drugog stupa mogu birati između četiri modela:

pojedinačne doživotne mirovine,

zajedničke doživotne mirovine,

pojedinačne doživotne mirovine sa zajamčenim razdobljem,

zajedničke doživotne mirovine sa zajamčenim razdobljem.

Najveći broj građana bira pojedinačnu doživotnu mirovinu jer donosi najveći mjesečni iznos. No, taj model ne omogućuje nasljeđivanje.

Treći stup: Najjednostavnija pravila nasljeđivanja

Za razliku od prvog i drugog stupa, dobrovoljna mirovinska štednja u trećem stupu ima znatno jednostavnija pravila nasljeđivanja.

Treći stup temelji se na dobrovoljnim uplatama članova, prinosima fonda i državnim poticajnim sredstvima. Građani mogu početi koristiti svoju štednju već od 55. godine života, neovisno o uvjetima za redovnu starosnu mirovinu.

U slučaju smrti člana fonda, ukupna kapitalizirana sredstva na njegovu računu ulaze u ostavinu i nasljeđuju ih zakonski nasljednici temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju.