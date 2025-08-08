Možemo: Od Plenkovića tražimo hitno priznanje Palestine i zabranu izvoza oružja Izraelu

Pozivaju se i na međunarodne diplomatske napore, kao i na dosadašnje priznanje Palestine od strane niza članica EU-a. Smatraju da bi priznanje države Palestine, osim što ima simboličku težinu, moglo pomoći jačanju međunarodnog pritiska na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua za primirje i povratak vladavini međunarodnog prava.