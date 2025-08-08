Oglas

POKRENUTA INICIJATIVA

Možemo: Od Plenkovića tražimo hitno priznanje Palestine i zabranu izvoza oružja Izraelu

author
N1 Info
|
08. kol. 2025. 17:54
Gaza
BASHAR TALEB / AFP

Klub zastupnika Možemo! pokrenuo je inicijativu kojom od saborskih kolega traži podršku za službeni zahtjev premijeru Andreju Plenkoviću – da Hrvatska hitno prizna Palestinu i zabrani svaki izvoz i transfer oružja prema Izraelu.

Oglas

U pismu koje su uputili saborskim zastupnicima, Možemo poziva na okupljanje šire međustranačke potpore oko dvije ključne točke.

  1. Hrvatska treba priznati državu Palestinu, i to tako da Vlada pripremi odluku i uputi je Saboru na glasanje odmah po početku jesenskog zasjedanja, 16. rujna.

2. Treba zabraniti izvoz oružja i transfer naoružanja prema Izraelu, kako se oružje koje prolazi kroz ili potječe iz Hrvatske ne bi koristilo u ratu u Gazi.

U svom apelu premijeru, zastupnici pišu da su "zgroženi humanitarnom katastrofom bez presedana" i poručuju kako je moralna i politička obveza Hrvatske da pokuša zaustaviti daljnja stradanja civila i djece.

Pozivaju se i na međunarodne diplomatske napore, kao i na dosadašnje priznanje Palestine od strane niza članica EU-a. Smatraju da bi priznanje države Palestine, osim što ima simboličku težinu, moglo pomoći jačanju međunarodnog pritiska na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua za primirje i povratak vladavini međunarodnog prava.

Zastupnici koji podrže inicijativu trebaju to potvrditi do 20. kolovoza, a pismo će tada biti poslano premijeru kao zahtjev skupine potpisnika iz različitih stranaka. Inicijatori podsjećaju i da prema istraživanjima većina građana Hrvatske podržava priznanje Palestine.

Teme
gaza izrael možemo palestina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ