Možemo: Od Plenkovića tražimo hitno priznanje Palestine i zabranu izvoza oružja Izraelu

Klub zastupnika Možemo! pokrenuo je inicijativu kojom od saborskih kolega traži podršku za službeni zahtjev premijeru Andreju Plenkoviću – da Hrvatska hitno prizna Palestinu i zabrani svaki izvoz i transfer oružja prema Izraelu.
U pismu koje su uputili saborskim zastupnicima, Možemo poziva na okupljanje šire međustranačke potpore oko dvije ključne točke.
- Hrvatska treba priznati državu Palestinu, i to tako da Vlada pripremi odluku i uputi je Saboru na glasanje odmah po početku jesenskog zasjedanja, 16. rujna.
2. Treba zabraniti izvoz oružja i transfer naoružanja prema Izraelu, kako se oružje koje prolazi kroz ili potječe iz Hrvatske ne bi koristilo u ratu u Gazi.
U svom apelu premijeru, zastupnici pišu da su "zgroženi humanitarnom katastrofom bez presedana" i poručuju kako je moralna i politička obveza Hrvatske da pokuša zaustaviti daljnja stradanja civila i djece.
Pozivaju se i na međunarodne diplomatske napore, kao i na dosadašnje priznanje Palestine od strane niza članica EU-a. Smatraju da bi priznanje države Palestine, osim što ima simboličku težinu, moglo pomoći jačanju međunarodnog pritiska na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua za primirje i povratak vladavini međunarodnog prava.
Zastupnici koji podrže inicijativu trebaju to potvrditi do 20. kolovoza, a pismo će tada biti poslano premijeru kao zahtjev skupine potpisnika iz različitih stranaka. Inicijatori podsjećaju i da prema istraživanjima većina građana Hrvatske podržava priznanje Palestine.
