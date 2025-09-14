“MUP je kršio zakon”: nastavljeno suđenje prosvjednicima zbog Gaze

"Pravo na iskazivanje osobnog stava imamo svi građani, svidjelo se to nekom ili ne. To pravo moramo očuvati. Ono ne može nikome biti uskraćeno. A pogotovo ga ne može uskratiti policija, koja je to svejedno učinila na brutalan način, od prekida mirnog prosvjeda, uhićenja i njihovog višesatnog držanja u neljudskim uvjetima. To što policija do danas ne vidi u tome problem, upravo je ono na što pučka pravobraniteljica svake godine upozorava u izvješćima.