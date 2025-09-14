pravo na mirni prosvjed
“MUP je kršio zakon”: nastavljeno suđenje prosvjednicima zbog Gaze
"Svi koji smo sudjelovali u ovom prosvjedu duboko smo uznemireni događajima u Gazi i ponašanjem Vlade koja nastavlja davati podršku genocidu, te ne želimo biti puki promatrači takvih događaja i moralnog bankrota Hrvatske", rekla je na sudu optužena sudionica aprilskog prosvjeda. Za isti događaj, sud je nepravomoćno oslobodio najmanje osam prosvjednika, pišu Novosti
Parolama remetili javni red i mir?
Na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu proteklog tjedna održana su dva ročišta pokrenuta protiv dvije osobe koje su 17. travnja prosvjedovale ispred Ministarstva unutarnjih poslova, protiveći se izraelskom genocidu u Gazi i politici hrvatske Vlade.
MUP ih je procesuirao pod obrazloženjem da su glasnim uzvikivanjem parola protiv genocida remetili javni red i mir i zato što su se oglušili na naredbe da se raziđu s lokacije prosvjeda, sporednog ulaza u zgradu koji se koristi za posebne protokolarne prilike.
Zakonsko pravo na mirni prosvjed
Za isti događaj, policija je pred Općinskim prekršajnim sudom pokrenula 17 odvojenih postupaka. Od svibnja do danas, različite sutkinje već su nepravomoćno oslobodile najmanje osam prosvjednica, tvrdeći da nisu kršile zakonske odredbe koje im je policija stavila na teret.
Na ovotjednom ročištu, jedna je okrivljena prosvjednica ponovila da je koristila svoje građansko i zakonsko pravo na mirni prosvjed i okupljanje. Podsjetila je na pravo i dužnost pobune protiv neprihvatljivih politika hrvatske Vlade.
"Svi koji smo sudjelovali na ovom prosvjedu duboko smo uznemireni događajima u Gazi i ponašanjem Vlade Republike Hrvatske koja nastavlja davati svoju podršku genocidu, te ne želimo biti puki promatrači takvih događaja i moralnog bankrota Hrvatske", poručila je.
Sjeli na jedan od šest ulaza
Potvrdila je da su toga dana sjeli na jedan od šest ulaza u zgradu Ministarstva vanjskih poslova, znajući da se koristi isključivo za protokolarne prigode koje uopće nisu bile najavljene. Dok su prosvjedovali, nitko nije pokušao ući u zgradu.
"Da je pokušao, naravno da bi ga pustili", izjavila je, dodajući da se radilo o simboličkom protestu, a ne blokadi.
Kaže da joj nakon privođenja policajci ni u jednom trenutku nisu naveli prave razloge zadržavanja. Njihovo ponašanje prema privedenima opisala je kao „ponižavajuće“.
Prosvjednice su, naime, privedene najprije satima držali stiješnjene u malom kavezu u policijskoj postaji, da bi zatim bile odvedene da prenoće u pritvoru na Oranicama gdje su čitavu noć izložene svjetlosti i toplini i nehigijenskim uvjetima u ćeliji, prenose Novosti.
Lina Budak: Policajci prekršili Zakon o javnom okupljanju
Zbog postupanja policije u ovom slučaju, jedna od odvjetnica obrane Lina Budak poslala je pritužbe MUP-u i pučkoj pravobraniteljici. Upozorila ih je da su policajci, a ne prosvjednici, zapravo prekršili Zakon o javnom okupljanju, koji propisuje dužnost MUP-a da zaštiti mirne prosvjednike.
"Umjesto toga, policija je prekinula mirni prosvjed i potom uhapsila i procesuirala prosvjednike", istaknula je, dodajući da smatra nezakonitim sve što su redarstvenici MUP-a napravili u ovom slučaju, od privođenja do dovođenja na sud.
Premda je predstavnik tužitelja na ovim ročištima cijelo vrijeme ulagao prigovore na pitanja o radnjama policije nakon samog privođenja i tvrdio da uvjeti zadržavanja nisu predmet suđenja, Budak je podsjetila da je pučka pravobraniteljica „upozoravala na ovakva nezakonita postupanja“ u svojim godišnjim izvješćima, pozivajući se na praksu Europskog suda za ljudska prava.
"Iz te prakse evidentno je kršenje ljudskih prava u ovakvim slučajevima, zbog čega je izražena nužnost edukacije redarstvenih vlasti u njihovim postupanjima", istaknula je.
U završnim riječima, Budak je podsjetila da je policajac koji je sudjelovao u njihovom privođenju na suđenju rekao da problem nije bio u glasnom uzvikivanju parola, nego činjenica da su sjedili na stepenicama Ministarstva i zakrčili prolaz.
Pozivali na mir, a mirotvorstvo štiti - Ustav
Unatoč tome, optuženi su i za skandiranje i za blokiranje ulaza, za koji je obrana dokazala da se radilo o sporednom, a ne glavnom ulazu.
"Policajac je jasno rekao i da nitko od njih nije pozivao na rat, mržnju ili vjersku netrpeljivost. Naprotiv, čuli smo danas i okrivljenu da su pozivali na mir, prekid genocida. A mirotvorstvo štiti hrvatski Ustav", podsjetila je, dodajući da se naredba o razilaženju može izdati jedino ako postoji opasnost od nekog nasilja. Takve opasnosti ovdje nije bilo, što je potvrdio i policajac.
"Pravo na iskazivanje osobnog stava imamo svi građani, svidjelo se to nekom ili ne. To pravo moramo očuvati. Ono ne može nikome biti uskraćeno. A pogotovo ga ne može uskratiti policija, koja je to svejedno učinila na brutalan način, od prekida mirnog prosvjeda, uhićenja i njihovog višesatnog držanja u neljudskim uvjetima. To što policija do danas ne vidi u tome problem, upravo je ono na što pučka pravobraniteljica svake godine upozorava u izvješćima.
Također, policija je ovim postupcima htjela zastrašiti i buduće prosvjednike da ne koriste svoje ustavno pravo na mirno okupljanje i pravo na mirni i javni prosvjed", rekla je Budak, pozivajući se na seriju presuda u kojima su dosad svi okrivljenici nepravomoćno oslobođeni.
Ovotjednim ročištima okončana su i ova dva suđenja, u kojima sutkinja još treba donijeti nepravomoćnu presudu.
