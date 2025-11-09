Na splitskoj Rivi danas održan novi prosvjed, ovaj put usmjeren prema stranim radnicima

- Ne dirajte se u svetinju, dan pada heroja. 18.11. je dan pada Vukovara, a oni srbuju po Splitu i Zagrebu, najavljeno je isto i u Vukovaru. Kakvu poruku šaljemo onima koji su pali za domovinu? Pozivam institucije da procesuiraju i one koji su održali skup u Splitu, nisu imali dozvolu za to. Zašto su uhapšeni za to? - govorio je Barišić među ostalim.