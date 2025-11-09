Oglas

Na splitskoj Rivi danas održan novi prosvjed, ovaj put usmjeren prema stranim radnicima

N1 Info
09. stu. 2025. 15:38
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na središnjem dijelu splitske Rive organiziran je danas prosvjed usmjeren prema 'zabrani uvoza stranih radnika i spasu hrvatske kulture' u organizaciji Udruge za bolju Hrvatsku.

Ronaldo Barišić, organizator prosvjeda megafonom na početku je nabrajao razloge okupljanja i iznijeo devet zahtjeva, piše Dalmatinski portal.

Tražimo mjere kojima će se poslodavce poticati da zapošljavaju domaće ljude - kroz porezne olakšice, subvencije i poticaje. Cilj je veće plaće i bolji uvjeti rada za hrvatske ratnike, osobito mlade', nabrajao je.

S bine je poručio da HDZ nije stvorio Hrvatsku, nego branitelji. Okupljeni su vikali 'izdaja', usmjereno prema HDZ-u i premijeru Andreju Plenkoviću. Nakon toga, nastavili su se govori, zamjenika predsjednika Udruge hrvatski ratnik Petra Jankova, aktivista i nezavisnog vijećnika Zadarske županije Mate Lukića nezavisnog gradskog vijećnika Zadra Roberta Modrića, bojnika 4. brigade Ivice Lozine, tajnika mladih HOS-a Antonia Djirlića...

Spominjalo se i da prednost usvajanja djece imaju LGBTIQ zajednice, pita se 'na što će ta djeca ličiti'... Lukić je prozvao sinove političara koji su zbog novca pokrenuli zamjenu stanovništva, osnivanjem agencije za uvoz radnika.

- Najisplativiji biznis je 'zamjena stanovnštva - potiraj Hrvata - dovedi stranog radnika' - naveo je.

Skup završio porukom Pupovcu

Skup je završio porukom i Miloradu Pupovcu, pozivom institucijama da djeluju jer 'otvoreno širi mržnju'.

- Ne dirajte se u svetinju, dan pada heroja. 18.11. je dan pada Vukovara, a oni srbuju po Splitu i Zagrebu, najavljeno je isto i u Vukovaru. Kakvu poruku šaljemo onima koji su pali za domovinu? Pozivam institucije da procesuiraju i one koji su održali skup u Splitu, nisu imali dozvolu za to. Zašto su uhapšeni za to? - govorio je Barišić među ostalim.

Za to vrijeme se skandiralo 'Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država'.

Uz zajedničke povike 'Hrvatska Hrvatima', pozornica je prepuštena zagrebačkom bendu, 'Braća Kumerle' za dizati atmosferu, piše Dalmatinski.

Slobodna Dalmacija istaknula je kako je "cijela priča izgledala iznimno jadno, okupila se šačica prosvjednika".

Teme
prosvjed protiv migranata prosvjed u splitu split strani radnici

